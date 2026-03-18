Addio scontrini, il Fisco dice stop: ci sarà un nuovo modo di tracciare tutto

Gli scontrini sono ancora utilizzatissimi per quanto riguarda la tracciabilità cessioni e acquisti, ma presto le cose potrebbero cambiare.

La proposta di eliminare gli scontrini cartacei sta per diventare realtà. Un passo decisivo verso il digitale, che modifica radicalmente il modo in cui il Fisco traccia le transazioni commerciali tra negozianti e clienti. Il decreto PNRR in discussione alla Commissione Bilancio della Camera prevede un passaggio totale al digitale, eliminando l’obbligo di conservare le ricevute cartacee emesse dai POS.

La digitalizzazione dei corrispettivi: una novità imminente

Con l’introduzione di un emendamento da parte del deputato Caramanna (Fratelli d’Italia), il progetto di digitalizzare l’intero flusso di corrispettivi è finalmente entrato nella fase operativa. A partire dal 2027, i commercianti dovranno rilasciare i corrispettivi in modalità digitale, sia per i pagamenti tracciabili (carte di credito e bancomat) che per quelli in contante. Questo passo è simile a quanto avvenuto nel 2019 con la fatturazione elettronica tra partite IVA, ma in questo caso riguarda tutte le transazioni, senza distinzioni tra imprese e consumatori.

Le modifiche proposte vanno a modificare le disposizioni dell’articolo 84 del Testo Unico IVA, con l’obiettivo di semplificare la gestione fiscale e di ridurre l’utilizzo della carta, sia dal punto di vista ambientale che operativo. Se il decreto verrà approvato, a partire dal 1° gennaio 2027, le ricevute elettroniche diventeranno la modalità ordinaria di rilascio di un documento fiscale al cliente.

I benefici e le ricadute per i cittadini

In un mondo sempre più orientato verso la digitalizzazione, l’addio agli scontrini cartacei comporterà numerosi vantaggi per i cittadini. La conservazione dei documenti fiscali avverrà in modo completamente digitale, eliminando il problema di dover conservare fisicamente le ricevute per la dichiarazione dei redditi. Le informazioni saranno archiviate in un portale web sicuro, facilmente accessibile, con la possibilità di consultare in qualsiasi momento il proprio storico fiscale.

L’impatto di questa novità riguarda principalmente la gestione documentale. Con l’archiviazione elettronica dei corrispettivi, sarà più facile per i cittadini tenere traccia delle proprie spese e gestire la dichiarazione dei redditi senza preoccuparsi di accumulare e smarrire scontrini cartacei. Sarà inoltre possibile, in futuro, consultare le informazioni direttamente dai propri estratti conto bancari o dalle ricevute fornite dai fornitori di servizi finanziari, che dovranno essere conformi alla legge.

La tecnologia al servizio del Fisco

Non solo maggiore efficienza per i cittadini: la digitalizzazione del flusso dei corrispettivi permetterà al Fisco di monitorare in tempo reale tutte le transazioni commerciali. Oggi, l’Agenzia delle Entrate ha già accesso ai dati relativi alle operazioni effettuate dai commercianti grazie al collegamento tra POS e Registratori Telematici (RT). Con l’introduzione dell’obbligo di rilascio delle ricevute in formato elettronico, il quadro delle transazioni sarà ancora più completo, con l’eliminazione della carta e la centralizzazione dei dati in un sistema informatizzato.

L’introduzione di questa modalità di pagamento elettronico permetterà al Fisco di ridurre i rischi di evasione fiscale, grazie alla tracciabilità completa delle transazioni. I commercianti dovranno adeguarsi a questa normativa, ma i benefici in termini di efficienza amministrativa e trasparenza saranno significativi.

Le reazioni e i tempi di attuazione

L’emendamento è in fase di discussione e, se approvato, l’attuazione sarà graduale, con l’obbligo di rilascio delle ricevute digitali previsto per gennaio 2027. Tuttavia, il passaggio al digitale potrebbe incontrare delle resistenze da parte di alcune categorie di commercianti, in particolare quelli più piccoli o non completamente digitalizzati. Anche se la conservazione degli scontrini in formato cartaceo sarà ancora possibile su richiesta del cliente, il cambiamento appare ormai inevitabile.

Inoltre, le modifiche al sistema fiscale richiederanno una revisione delle procedure di archiviazione dei documenti, come previsto dal DL PNRR n. 19/2026. I cittadini dovranno quindi adattarsi a questa nuova modalità, che potrà semplificare alcune operazioni fiscali ma anche richiedere un po’ di tempo per l’apprendimento del nuovo sistema.

Un futuro senza scontrini è davvero possibile

La digitalizzazione totale del sistema di corrispettivi rappresenta una svolta storica. Se da un lato si avrà un miglioramento delle condizioni ambientali, riducendo l’uso della carta, dall’altro il Fisco avrà il vantaggio di una maggiore trasparenza e efficienza. L’addio agli scontrini cartacei, quindi, non è solo una questione di comodità, ma anche una revoluzione fiscale che cambierà profondamente il rapporto tra cittadini, commercianti e autorità fiscali.

Il futuro della gestione fiscale è ormai digitale, e i cittadini dovranno imparare a convivere con questo cambiamento che promette di semplificare la vita quotidiana.