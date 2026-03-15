Addio Spotify e Youtube: adesso la musica puoi ascoltarla gratis sullo smartphone grazie a questa comunissima app

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale é entrata nella vita digitale. Dalle ricerche online, fino alla creazione di immagini.

Ora però arriva un’integrazione che riguarda una delle azioni più comuni quando ascoltiamo musica: scoprire il titolo di una canzone che non conosciamo.

La celebre tecnologia di riconoscimento musicale di Shazam sbarca direttamente dentro ChatGPT. In pratica, il chatbot può aiutare a identificare i brani che stanno suonando intorno a noi, rendendo l’esperienza ancora più immediata e naturale.

L’integrazione è disponibile a livello globale su iOS, Android e web e rappresenta un passo ulteriore verso l’idea di un assistente digitale capace di comprendere ciò che succede nel mondo reale.

Il meccanismo è sorprendentemente semplice. Gli utenti possono chiedere direttamente a ChatGPT di identificare una canzone utilizzando un linguaggio naturale, proprio come farebbero con un amico.

Basta digitare frasi come:

“Shazam, che canzone è questa?”

“Shazam, cosa sta suonando?”

A quel punto il sistema avvia il processo di riconoscimento del brano attraverso la tecnologia di Shazam, analizzando l’audio per trovare corrispondenze nel suo enorme database musicale.

Questa modalità elimina il passaggio tra app diverse: non è più necessario aprire Shazam separatamente. L’assistente diventa un unico punto di accesso per cercare informazioni, fare domande e anche identificare la musica che ci circonda.

È un cambiamento che punta soprattutto sulla naturalezza dell’interazione. Invece di toccare pulsanti o aprire applicazioni specifiche, si può semplicemente scrivere o parlare con l’assistente.

Anche senza l’app Shazam installata

Uno degli aspetti più interessanti dell’integrazione riguarda proprio l’accessibilità.

Il sistema può funzionare anche se l’app Shazam non è installata sul dispositivo. In questo caso ChatGPT utilizza comunque la tecnologia di riconoscimento per individuare il brano.

Se invece l’app Shazam è presente sul telefono, l’esperienza diventa ancora più completa. I brani identificati possono essere salvati direttamente nella propria libreria Shazam, permettendo di ritrovarli facilmente in seguito.

Questa funzione è particolarmente utile per chi ascolta musica in contesti casuali: in un bar, in macchina, durante una passeggiata o mentre guarda un video online. Un attimo prima si sente una melodia sconosciuta, pochi secondi dopo si può sapere titolo, artista e altre informazioni.

L’integrazione tra Shazam e ChatGPT non è soltanto una novità tecnica. È anche un segnale di come stanno evolvendo gli assistenti digitali.

L’obiettivo delle grandi piattaforme tecnologiche è sempre più chiaro: trasformare i chatbot in strumenti capaci di interagire con il mondo reale, non solo con il testo.

Nel tempo ChatGPT ha già ampliato le sue capacità, passando dalla generazione di contenuti alla comprensione di immagini, documenti e voce. L’aggiunta del riconoscimento musicale rappresenta un ulteriore tassello di questa trasformazione.

Per gli utenti significa poter utilizzare un unico strumento per attività diverse: informarsi, scrivere, organizzare idee e ora anche identificare la musica che stanno ascoltando.

La musica diventa una conversazione

Se c’è un elemento che rende questa funzione interessante è il modo in cui cambia l’esperienza utente.

In passato riconoscere una canzone significava aprire un’app dedicata, premere un pulsante e aspettare il risultato. Ora invece tutto può avvenire all’interno di una conversazione.

Si può chiedere che canzone sta suonando, poi domandare informazioni sull’artista, scoprire altri brani simili o chiedere la storia del pezzo appena identificato.

La musica, in altre parole, diventa parte di un dialogo continuo con l’assistente.

E se questa integrazione rappresenta solo l’inizio, è facile immaginare che in futuro l’intelligenza artificiale potrà riconoscere sempre più elementi del mondo che ci circonda: suoni, immagini, oggetti, luoghi.

Per ora, però, basta una semplice domanda per scoprire il titolo di una canzone che ci rimane in testa. E tutto parte da una frase semplice: “Che canzone è questa?”