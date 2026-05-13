Dopo mesi di silenzio, Prime Video ha rotto gli indugi. Durante gli annuali Amazon Upfront, la presentazione rivolta agli inserzionisti che si è tenuta a New York, è stato ufficializzato quello che i fan de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere aspettavano da quando si era conclusa la seconda stagione nell’ottobre del 2024: la terza stagione debutterà l’11 novembre 2026, a oltre due anni di distanza dall’ultimo episodio. L’annuncio è stato accompagnato dalla prima immagine ufficiale della nuova stagione, una foto che ritrae un minaccioso Sauron interpretato da Charlie Vickers, avvolto nell’oscurità e con il suo riconoscibile elmo coronato. Un’immagine che vale più di mille anticipazioni: l’Oscuro Signore è al centro di tutto, e la terza stagione sarà la sua storia.

I numeri della serie: 185 milioni di spettatori e il record della prima stagione

Prima di parlare di trama e cast, i dati che Amazon ha diffuso in questa occasione meritano un momento di attenzione. La serie ha raggiunto complessivamente oltre 185 milioni di spettatori nel mondo, distribuiti nelle prime due stagioni. La prima, uscita nel settembre del 2022, mantiene ancora il record come miglior debutto nella storia di Prime Video, superando qualsiasi altro titolo originale della piattaforma. La seconda stagione, pur non replicando quelle cifre, si è confermata nella Top 5 delle stagioni di ritorno più viste di sempre sulla piattaforma. Dati che hanno convinto Amazon a confermare il progetto come uno dei pilastri del proprio catalogo globale. Peter Friedlander, responsabile della divisione televisiva di Amazon MGM Studios, ha dichiarato: “Fin dall’inizio questa serie ha incarnato la portata, l’ambizione e la narrazione cinematografica che definiscono le più grandi produzioni internazionali di Prime Video.”

Il salto temporale e la Guerra degli Elfi e Sauron

La prima sinossi ufficiale pubblicata da Prime Video è precisa sul punto di partenza narrativo: la terza stagione “si svolge diversi anni dopo gli eventi della seconda” e riprende la storia “nel pieno della Guerra degli Elfi e Sauron, mentre il Signore Oscuro cerca di forgiare l’Unico Anello che gli garantirà il vantaggio necessario per vincere la guerra, piegare tutti i popoli alla propria volontà e infine governare l’intera Terra di Mezzo.”

Dove ci eravamo lasciati: la seconda stagione si era chiusa con Sauron che, dopo aver ingannato Celebrimbor e aver preso il controllo della forgiatura degli Anelli, aveva conquistato la Corona di Morgoth, portato alla caduta di Eregion e avanzato su più fronti. Galadriel era sopravvissuta a uno scontro diretto con lui uscendone gravemente indebolita. A Númenor, Pharazôn stava consolidando il potere accusando Míriel di tradimento, avviando quella deriva autoritaria che i lettori dei romanzi sanno dove condurrà. Il salto temporale permette alla serie di bypassare gli anni di guerra più lenti e di portare il pubblico direttamente al momento più drammatico della Seconda Era: il tentativo di Sauron di completare l’Unico Anello, lo strumento capace di dominare tutti gli altri.

Il cast confermato: ritorni e nuovi ingressi

Il nucleo del cast è confermato. Morfydd Clark torna nei panni di Galadriel, Robert Aramayo come Elrond, Ismael Cruz Córdova nella parte di Arondir e naturalmente Charlie Vickers come Sauron. Sul fronte dei nuovi ingressi, le aggiunte annunciate finora sono di tutto rispetto. Eddie Marsan, noto per ruoli in Back e in decine di produzioni britanniche di punta, porta al franchise la propria capacità di costruire personaggi complessi in poche scene. Zubin Varla, già visto in Andor, aggiunge un’altra voce al cast corale. Adam Young di Masters of the Air e Andrew Richardson di The Last O.G. completano gli ingressi confermati, anche se la produzione ha lasciato intendere che ulteriori annunci arriveranno nelle prossime settimane.

Alla regia si conferma Charlotte Brändström, già presente nelle stagioni precedenti, affiancata da altri registi della squadra consolidata della serie. Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay mantengono la guida creativa.

La data e il contesto del franchise

L’11 novembre 2026 è una data strategicamente scelta: è l’autunno americano, il periodo in cui le grandi produzioni televisive puntano ai premi e alla massima attenzione mediatica. Per Prime Video significa mettere in campo il proprio titolo di punta nel momento dell’anno in cui la competizione tra piattaforme è più accesa.

Il lancio della stagione 3 si inserisce in un momento di grande effervescenza per il franchise tolkieniano in senso più ampio. Sul fronte cinematografico, Peter Jackson è coinvolto come produttore in due nuovi film di Warner Bros. e New Line Cinema: Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, il film che Andy Serkis dirigerà e in cui reciterà, atteso per il 2027, e Il Signore degli Anelli: L’ombra del passato, il cui sviluppo è ancora nelle fasi iniziali. L’universo di Tolkien sullo schermo non è mai stato così attivo, e la data dell’11 novembre 2026 diventa il primo appuntamento di un calendario che si estende almeno per il prossimo anno.