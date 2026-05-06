Netflix non funzionerà più su questi televisori da stasera: il blocco è definitivo

Il panorama dello streaming domestico subisce oggi una scossa senza precedenti.

A partire dal 6 maggio 2026, Netflix ha ufficialmente cessato il supporto per una vasta gamma di Smart TV e dispositivi mobili, rendendo di fatto inservibili apparecchi che fino a poche ore fa garantivano l’accesso al catalogo più celebre del mondo. Non si tratta di un aggiornamento di routine, ma di un taglio netto che coinvolge i pilastri del mercato elettronico in Italia: dai giganti coreani Samsung e LG fino alle giapponesi Sony e Panasonic, senza risparmiare l’ecosistema Apple.

Il criterio che ha guidato questa decisione è spietatamente anagrafico. Per i possessori di televisori LG e Panasonic, la soglia di sbarramento è stata fissata al 2015: ogni modello prodotto prima di quell’anno, a prescindere dal costo originario o dalla qualità del pannello, è stato escluso dalla compatibilità. Samsung ha adottato una strategia simile, concentrando la dismissione sulla serie EOS commercializzata tra il 2012 e il 2015.

Più chirurgico, ma altrettanto drastico, l’intervento di Sony, che ha rimosso l’applicazione da specifiche linee Bravia come le serie KDL, XBR, W95 e X95, lasciando migliaia di utenti davanti a uno schermo nero. Anche la prima generazione di Apple TV e i suoi due successori diretti finiscono ufficialmente in soffitta, chiudendo un’era per i pionieri del set-top box.

Netflix smetterà di funzionare su questi dispositivi

La giustificazione fornita dall’azienda di Los Gatos poggia su basi puramente tecniche. L’evoluzione del software e l’introduzione di nuovi protocolli di sicurezza richiedono prestazioni hardware che i processori di dieci anni fa non sono più in grado di gestire. Questa “pulizia” tecnologica permette a Netflix di ottimizzare le risorse, evitando di dover mantenere versioni dell’app ormai considerate legacy, ma l’ampiezza dell’operazione sorprende per la sua scala temporale, cancellando con un unico provvedimento oltre un decennio di storia industriale.

A colpire maggiormente è però l’estensione del blocco al comparto mobile. Nella lista dei dispositivi “proscritti” figurano smartphone che hanno segnato un’epoca, come il Samsung Galaxy S5, l’LG G4 o il leggendario HTC One M8. Non parliamo di telefoni di fascia economica, ma di ex top di gamma che, nonostante l’età, conservano ancora un discreto numero di estimatori. Per il mondo Apple, la mannaia cade su chiunque non possa aggiornare a iOS 17 o iPadOS 17, rendendo di fatto il sistema operativo l’unica vera discriminante tra chi rimane connesso e chi viene escluso.

Per l’utente finale, il bivio è ora tra la rassegnazione e l’ingegno. Se l’acquisto di un nuovo televisore rappresenta la soluzione più immediata ma anche la più onerosa, esiste una via d’uscita decisamente più sostenibile. L’utilizzo di dongle HDMI, come la celebre Fire TV Stick o i dispositivi Chromecast, permette infatti di bypassare il software nativo del televisore. Con una spesa minima, l’intelligenza dell’apparecchio viene spostata sulla chiavetta esterna, allungando la vita a pannelli che hanno ancora molto da offrire dal punto di vista visivo.

Verificare la propria posizione è un’operazione semplice ma necessaria: consultando le informazioni di sistema nelle impostazioni della TV o dello smartphone è possibile risalire alla data di produzione e alla versione del firmware. Resta però aperta una questione di fondo sul diritto all’accesso: mentre le piattaforme riducono il perimetro della compatibilità per esigenze di bilancio e sviluppo, l’abbonato si ritrova spesso a pagare la stessa quota mensile per un servizio che improvvisamente richiede nuovo hardware per essere fruito, in un ciclo di obsolescenza programmata che sembra non conoscere soste.