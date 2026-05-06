Cosa fai prima di dormire? L'abitudine serale che rivela un QI superiore

C’è un momento preciso della giornata in cui tutto rallenta — o dovrebbe farlo. Le luci si abbassano, i rumori si dissolvono, le notifiche smettono di arrivare.

Eppure, proprio lì, quando il corpo chiede tregua, la mente spesso accelera. Pensieri che tornano, scenari che si costruiscono, dialoghi che si riscrivono.

Per anni questo fenomeno è stato archiviato sotto una categoria semplice: difficoltà a dormire. Oggi, però, la ricerca scientifica invita a una lettura più sottile, meno sbrigativa.

Cosa rivelano gli studi

Secondo diversi studi sul funzionamento cognitivo e sul sonno, l’attività mentale intensa nelle ore serali potrebbe essere associata a un quoziente intellettivo più elevato.

Non una regola assoluta, ma una correlazione osservata con una certa continuità: chi tende a riflettere molto prima di addormentarsi mostra spesso una struttura cognitiva più complessa, più attiva, meno incline alla “disconnessione”.

Una delle chiavi per comprendere questo meccanismo si trova nella fase REM, il cosiddetto sonno paradossale. È qui che il cervello lavora di più: riorganizza le informazioni, consolida i ricordi, crea connessioni nuove.

In alcuni soggetti, questa fase appare più lunga e intensa, quasi a suggerire che la mente continui a operare anche quando il corpo si arrende al riposo.

Uno studio pubblicato su Médecine du Sommeil ha evidenziato proprio questo aspetto: una maggiore attività cerebrale durante il sonno è spesso collegata a profili cognitivi più elevati. Non si tratta solo di “pensare di più”, ma di pensare in modo diverso, con una capacità maggiore di collegare elementi, anticipare scenari, rielaborare esperienze.

La riflessione serale come abitudine mentale

Chi vive questa condizione lo riconosce bene. La sera diventa uno spazio mentale autonomo, quasi rituale. Si ripercorre la giornata, si analizzano parole dette e non dette, si immaginano possibilità future. Non è un processo forzato, ma una dinamica spontanea che si attiva ogni notte.

La psicologa Arielle Adda ha descritto questo comportamento come una vera e propria routine cognitiva nelle persone ad alto potenziale. Non un disturbo, ma una modalità di funzionamento. Il problema, semmai, nasce quando questa attività diventa eccessiva e impedisce il passaggio al sonno.

Tra creatività e affaticamento

Il confine tra risorsa e limite, in questi casi, è sottile. Da un lato, una mente attiva nelle ore serali favorisce creatività, memoria associativa e intuizione. Non è raro che le idee migliori emergano proprio in quel momento sospeso tra veglia e sonno, quando il controllo razionale si allenta e la mente si muove con maggiore libertà.

Dall’altro lato, questa stessa intensità può trasformarsi in fatica. Un cervello che non si ferma mai rischia di compromettere la qualità del riposo, accumulando stanchezza e rendendo più difficile la gestione quotidiana dell’energia mentale.

Imparare a rallentare senza spegnersi

Gli esperti non suggeriscono di reprimere il pensiero, ma di accompagnarlo verso un ritmo più lento. Piccoli gesti — una lettura leggera, esercizi di respirazione, una routine serale meno stimolante — possono aiutare a trasformare quel flusso continuo in qualcosa di più gestibile.

Per alcune persone, spesso definite ad alto potenziale, questa condizione è quasi una firma mentale: un cervello sempre acceso, capace di elaborare il mondo con una profondità diversa. Non necessariamente un vantaggio, ma nemmeno un difetto.

Alla fine, la domanda resta aperta. Quando la mente corre prima di dormire, è davvero un problema da risolvere? O è semplicemente il segno di un’intelligenza che, anche nel silenzio, continua a lavorare?