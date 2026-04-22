Aggiornare fascicolo sanitario elettronico: perché è pericoloso farlo senza aver controllato prima questo particolare

L’aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico (FSE) è un processo importante per gestire al meglio la propria salute, ma come tutte le operazioni digitali, va affrontato con attenzione.

Negli ultimi tempi, si è registrato un aumento dei tentativi di truffa attraverso email false che sfruttano il nome del Ministero della Salute per raccogliere dati sensibili. Il rischio di incorrere in phishing, cioè truffe online mirate a sottrarre informazioni personali, è alto.

Perché è pericoloso aggiornare il FSE senza fare attenzione

Il fascicolo sanitario elettronico è un documento digitale che raccoglie tutte le informazioni relative alla propria salute, come la storia clinica, le prescrizioni mediche, i referti, e altro. Per aggiornare correttamente il proprio FSE, è necessario seguire le indicazioni ufficiali fornite dalle autorità competenti. Tuttavia, è altrettanto importante sapere che il Ministero della Salute non invia mai email per chiedere l’inserimento di dati personali tramite link non ufficiali. Pertanto, qualsiasi richiesta sospetta, che includa link a moduli online o siti non istituzionali, potrebbe essere un tentativo di truffa. In pratica, se non si presta attenzione a dove si clicca, si rischia di fornire i propri dati sensibili a malintenzionati.

Il Ministero della Salute ha recentemente emesso un avviso pubblico, segnalando la crescente diffusione di queste false email. Tali messaggi invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l’iscrizione a servizi sanitari digitali, come il Fascicolo sanitario elettronico. Per non cadere in trappola, è fondamentale seguire alcune linee guida. La prima è semplice: non cliccare mai su link contenuti nelle email sospette, specialmente se provenienti da indirizzi email non ufficiali o che sembrano poco familiari. Inoltre, non bisogna mai fornire dati personali come nome, indirizzo, numero di tessera sanitaria o password.

Il Ministero precisa anche che la Tessera sanitaria e il Fascicolo sanitario elettronico sono completamente gratuiti e devono essere aggiornati solo attraverso canali ufficiali, come il sito del Ministero della Salute o i portali regionali specifici per la salute. Qualora doveste ricevere email sospette, la raccomandazione è di eliminarle immediatamente e non rispondere.

Cosa fare se si sospetta una truffa

Se si è caduti nella truffa, il primo passo è interrompere ogni tipo di comunicazione con i truffatori. È consigliabile cambiare le password di tutti i propri account online, in particolare quelli collegati al sistema sanitario, e avvisare le autorità competenti. Il Ministero della Salute, così come altre amministrazioni regionali e locali, fornisce tutte le informazioni aggiornate sui servizi sanitari solo attraverso i propri canali ufficiali. Inoltre, è sempre possibile contattare il supporto tecnico delle autorità sanitarie per ricevere assistenza su come proteggere i propri dati.

La gestione del proprio fascicolo sanitario elettronico è essenziale per avere un accesso rapido e sicuro alle informazioni sulla propria salute. Bisogna fare molta attenzione quando si naviga online per evitare truffe legate al phishing. Per prevenire furti di dati sensibili, è essenziale aggiornare il FSE solo attraverso i canali ufficiali, leggere attentamente le comunicazioni ricevute e verificare sempre l’autenticità dei link su cui si clicca. Questo semplice accorgimento può fare la differenza tra una gestione sicura dei propri dati e il rischio di incorrere in problemi ben più gravi.