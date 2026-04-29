Google porta la memoria di Gemini in Italia: l’assistente AI diventa più personale

Gemini fa un passo avanti anche in Italia e inizia a comportarsi sempre più come un assistente personale, capace di ricordare preferenze, abitudini e dettagli condivisi nelle conversazioni.

Google ha introdotto nuove funzioni di personalizzazione che rendono l’interazione più naturale e meno “generica” rispetto al passato. L’obiettivo è chiaro: trasformare Gemini in uno strumento che non risponde solo a una domanda, ma che costruisce nel tempo un contesto attorno all’utente. Questo significa meno ripetizioni, suggerimenti più mirati e una sensazione più vicina a quella di un vero assistente digitale.

Come funziona la Memoria di Gemini

La novità principale è la funzione Memoria, che permette all’assistente di conservare alcune informazioni emerse durante le conversazioni. Può trattarsi di preferenze, interessi o indicazioni utili a migliorare le risposte successive.

Quando è attiva, Gemini utilizza questo contesto personale per adattare le risposte, evitando di ripartire ogni volta da zero. In pratica, l’assistente diventa più coerente nel tempo e più utile nelle interazioni quotidiane, sia per richieste semplici sia per attività più complesse.

La funzione è attiva di default, ma resta completamente sotto il controllo dell’utente. È possibile disattivarla in qualsiasi momento oppure gestire manualmente le informazioni salvate, scegliendo cosa mantenere e cosa eliminare.

Importare dati da altri chatbot

Un’altra novità riguarda la possibilità di trasferire informazioni da altri strumenti basati su intelligenza artificiale. Gemini permette di importare memoria e cronologia, così da non dover ricominciare da capo quando si cambia assistente.

Il sistema offre due modalità: si possono copiare e incollare conversazioni rilevanti oppure caricare direttamente un file con la cronologia esportata. Questo permette di ricostruire il proprio contesto in modo più rapido, mantenendo continuità tra diversi servizi.

È una funzione pensata soprattutto per chi usa già chatbot in modo abituale e vuole mantenere uno storico delle interazioni, rendendo Gemini più utile fin dal primo utilizzo.

Un assistente più utile, ma anche più delicato

La personalizzazione rende Gemini più efficace, ma introduce anche una questione importante: la gestione della privacy. Sapere che un assistente ricorda informazioni personali può essere utile, ma richiede anche attenzione e trasparenza.

Per questo Google ha previsto strumenti di controllo semplici, che permettono di verificare e cancellare i dati memorizzati. L’idea è offrire un equilibrio tra comodità e sicurezza, lasciando all’utente la possibilità di decidere quanto condividere.

Accanto a queste novità, prosegue anche il lavoro sull’interfaccia dell’app, con piccoli cambiamenti grafici e nuove icone in fase di test. Non sono ancora al centro dell’esperienza, ma indicano una direzione più ampia: rendere Gemini non solo più intelligente, ma anche più facile da usare.

Con queste funzioni, l’assistente di Google prova a diventare qualcosa di più personale anche in Italia. Non si tratta ancora di un sistema completamente autonomo, ma il passo è chiaro: meno risposte standard e più attenzione a chi c’è dall’altra parte dello schermo.