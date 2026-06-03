Altro che Dyson, Lidl ti rinfresca casa con l'accessorio che tutti vogliono e costa anche poco

Lidl lo propone con il proprio marchio Tronic, e il confronto con il prodotto che ha reso popolare questa tecnologia diventa quasi inevitabile.

A listino costa 49 euro, che scendono a 39 con il coupon riservato a chi usa l’app Lidl Plus: lo sconto di 10 euro, indicato come -20%, non è automatico ma legato al programma fedeltà. Si tratta di un ventilatore da tavolo senza pale, alto poco più di mezzo metro (50,7 cm) e con base quadrata da 20,5 centimetri di lato, dotato di display LED, dieci livelli di velocità, timer e telecomando con batteria già inclusa nella confezione.

La definizione “senza pale” descrive però solo ciò che si vede. Una ventola c’è, nascosta nella base: aspira l’aria dal basso e la spinge attraverso la fessura dell’anello superiore, dove il getto trascina con sé l’aria della stanza e si amplifica. È lo stesso principio — chi lo ha brevettato lo chiama moltiplicazione dell’aria — che consente di aumentare la portata fino a quindici volte. L’assenza di pale esposte serve soprattutto alla sicurezza: niente griglia, nessun rischio per le dita dei bambini, e la pulizia si riduce a passare un panno sull’anello.

L’alternativa economica al Dyson da Lidl

Qui il paragone con Dyson, evocato in copertina, mostra le proporzioni reali. Il modello da tavolo che ha introdotto questa tecnologia nelle case parte da circa 250 euro, oltre sei volte tanto, e arriva a oscillare su un arco fino a 350 gradi diffondendo centinaia di litri d’aria al secondo — cifre che il prodotto da discount non insegue. Su un punto, però, il rapporto si rovescia: la garanzia Tronic è di tre anni, contro i due standard offerti di norma dal marchio premium.

Sull’etichetta compare anche la sigla GS, dal tedesco Geprüfte Sicherheit, “sicurezza certificata”: una certificazione volontaria e più severa del semplice marchio CE, che attesta il controllo da parte di un ente indipendente sul prodotto finito. Vale come rassicurazione su un apparecchio di fascia economica, perché non si limita all’autodichiarazione del produttore.

Sul resto il volantino tace, e proprio su ciò che a questo prezzo pesa di più: i decibel alla massima velocità e i watt assorbiti. Sono i due numeri che separano un ventilatore silenzioso ed efficiente da uno che ronza in un angolo consumando più del previsto — e che si scoprono soltanto una volta acceso, a casa.