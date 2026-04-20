Amazon cambia i Fire TV Stick: con Vega OS addio ad Android e meno libertà per le app

Amazon sta cambiando in profondità i suoi Fire TV Stick e la novità più importante non riguarda solo il nome del sistema operativo, ma il modo in cui questi dispositivi potranno essere usati nei prossimi mesi.

I nuovi modelli della gamma stanno infatti passando a Vega OS, una piattaforma proprietaria che prende il posto dell’attuale base Android usata finora sui Fire TV. Per molti utenti questo dettaglio può sembrare tecnico, ma in realtà ha un impatto molto concreto: cambia il rapporto tra dispositivo, app disponibili e libertà di installazione.

Perché Amazon sta lasciando Android

La scelta di Amazon va letta dentro una strategia più ampia. Con un sistema operativo sviluppato in casa, l’azienda può avere un controllo maggiore su software, compatibilità, sicurezza e gestione dell’ecosistema. In altre parole, meno dipendenza da Android e più spazio per una piattaforma costruita su misura per i propri prodotti.

Per l’utente comune, questo significa un’esperienza più chiusa ma potenzialmente più ordinata. Chi usa il Fire TV Stick soprattutto per Prime Video, Netflix, YouTube o altre app popolari potrebbe non percepire subito una differenza enorme. Il cambiamento pesa di più su chi, negli anni, aveva imparato a sfruttare questi dispositivi anche in modo più flessibile.

Il punto più delicato è il sideloading

Il vero spartiacque è infatti il sideloading, cioè la possibilità di installare applicazioni da fonti esterne allo store ufficiale. Sui nuovi modelli con Vega OS questa possibilità viene fortemente limitata, se non del tutto esclusa, e questo cambia parecchio lo scenario.

Finora molti utenti sceglievano i Fire TV Stick anche perché, oltre allo streaming classico, permettevano di aggiungere app non presenti nello store Amazon, launcher alternativi o strumenti particolari. Con la nuova impostazione, il dispositivo diventa più controllato e molto meno aperto a personalizzazioni esterne.

Cosa cambia davvero per chi lo compra

Per chi vuole un prodotto semplice da collegare al televisore e usare senza complicazioni, il passaggio a Vega OS potrebbe anche risultare neutro. Se le app principali restano disponibili, l’esperienza quotidiana non cambia in modo evidente. Film, serie TV e contenuti in streaming continueranno a restare al centro.

La situazione è diversa per chi comprava questi stick anche per la loro flessibilità. In quel caso il cambio di piattaforma riduce il margine di manovra e rende i nuovi modelli meno interessanti rispetto al passato. Non è soltanto una modifica tecnica: è un cambio di filosofia.

Un ecosistema più chiuso, ma più controllato

Questa mossa mostra con chiarezza la direzione scelta da Amazon. I futuri Fire TV Stick sembrano voler diventare dispositivi sempre più integrati dentro un ecosistema proprietario, con meno aperture verso installazioni esterne e più centralità per lo store ufficiale.

Per molti utenti sarà solo un’evoluzione silenziosa del prodotto. Per altri, invece, rappresenta la fine di una delle caratteristiche che aveva reso i Fire TV Stick particolarmente apprezzati negli ultimi anni. Ed è proprio qui che si gioca la partita: non solo su quale sistema ci sia sotto, ma su quanta libertà resterà davvero a chi lo usa ogni giorno.