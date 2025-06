Amazon celebra la Città Eterna con Echo Dot Edizione Limitata Roma

Amazon celebra i suoi 15 anni in Italia con un omaggio speciale alla capitale: nasce l’Echo Dot edizione limitata Roma. Un dispositivo unico che unisce tecnologia e tradizione, lanciato in vista del Giubileo 2025. Questa versione esclusiva rappresenta la prima edizione limitata europea della linea Echo, un tributo alla “Città Eterna” e al legame tra l’assistente vocale Alexa e gli italiani.

Il design del nuovo Echo Dot è stato affidato all’illustratore Ale Giorgini, che ha reinterpretato in chiave moderna i simboli più iconici di Roma. Dal Colosseo alla Fontana di Trevi, dalla Basilica di San Pietro ai pittoreschi vicoli romani, l’illustrazione avvolge il dispositivo smart con un tocco artistico e originale. Questa edizione limitata non è solo un oggetto tecnologico, ma un vero e proprio pezzo da collezione che cattura l’essenza della capitale italiana.

Giacomo Costantini, Country Manager di Alexa Italia, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un forte legame culturale: “Un tributo al fascino senza tempo di Roma e al rapporto speciale che si è creato tra gli italiani e l’assistente vocale”. L’Echo Dot edizione limitata non si ferma all’estetica, ma introduce anche funzionalità innovative legate alla romanità.

Alexa si arricchisce infatti di una modalità dialettale che permette agli utenti di attivare il comando “Alexa, parla in romano”. Le risposte in perfetto accento capitolino, come “Ahò, e certo che posso!”, rendono l’esperienza d’uso unica e divertente. Per gli appassionati di storia e curiosità, sono state introdotte due nuove interazioni: un quiz sulle curiosità romane, attivabile con “Alexa, apri il quiz su Roma”, e una raccolta di aneddoti e leggende della città, accessibile con “Alexa, dimmi i segreti di Roma”. Tra i racconti disponibili, spiccano la famosa Bocca della Verità e la vista dalla serratura del Priorato dei Cavalieri di Malta sull’Aventino.

Il nuovo Echo Dot edizione limitata Roma è già disponibile al prezzo di 89,99 euro su Amazon.it e presso i principali rivenditori di elettronica come Euronics, Mediaworld e Unieuro. Inoltre, presto sarà acquistabile nei negozi InMotion dell’aeroporto di Fiumicino, offrendo ai viaggiatori un souvenir tecnologico della capitale. Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma, ha commentato: “Questa iniziativa valorizza l’identità culturale romana e arricchisce l’esperienza dei passeggeri in transito”.

Con questo lancio, Amazon dimostra ancora una volta la sua capacità di combinare innovazione tecnologica e patrimonio culturale, celebrando l’unicità di Roma. L’Echo Dot edizione limitata è molto più di un semplice dispositivo smart: è un omaggio alla storia, all’arte e alla tradizione della capitale italiana, in un’ottica moderna e interattiva. Un oggetto che non solo arricchisce la casa con le sue funzionalità avanzate, ma che porta con sé il fascino e la magia della “Città Eterna”.

