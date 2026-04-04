Amazon, scatta l'aumento del 3,5% sugli ordini. Ecco per chi (e perché)

La guerra in Iran sta generando onde d’urto ben oltre i confini mediorientali, con impatti significativi sui mercati energetici globali. La recente escalation del conflitto ha causato un’impennata dei prezzi del petrolio, colpendo non solo le economie dei Paesi coinvolti, ma anche le dinamiche dei costi globali, in particolare quelli relativi alla logistica e ai trasporti.

In questo scenario, Amazon ha annunciato l’introduzione di un “supplemento carburante” del 3,5% per i venditori che utilizzano la sua rete di distribuzione, un’ulteriore impennata dei costi che minaccia di gravare su milioni di piccole e medie imprese che si affidano al colosso dell’e-commerce.

L’impatto della guerra in Iran sui mercati globali del petrolio

La guerra in Iran, che si è intensificata negli ultimi mesi, ha messo sotto pressione i mercati petroliferi globali, con i prezzi della benzina che hanno visto un balzo significativo, soprattutto negli Stati Uniti.

La nazione, situata strategicamente lungo lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più importanti per il commercio mondiale di petrolio, ha provocato una serie di disagi alle rotte energetiche internazionali, minacciando il transito di circa il 20% del petrolio mondiale.

In risposta a questo scenario di incertezze, il prezzo del petrolio ha superato nuovamente la soglia dei 100 dollari al barile, causando un aumento dei costi operativi in numerosi settori legati ai trasporti e alla logistica.

Amazon applica il supplemento carburante: una scelta inevitabile?

Amazon, sempre sensibile alle dinamiche economiche globali, ha preso la decisione di introdurre un supplemento carburante del 3,5% per i venditori che utilizzano il suo servizio di Logistica di Amazon (FBA).

Questo programma consente ai venditori di inviare i loro prodotti nei magazzini di Amazon, che si occupa di imballarli e spedirli direttamente ai consumatori. Sebbene il numero esatto di venditori che utilizzano FBA non venga mai rivelato, è noto che la stragrande maggioranza delle vendite di terze parti sulla piattaforma Amazon si realizza proprio tramite questo servizio.

A partire dal 17 aprile 2026, il supplemento entrerà in vigore, incidendo sul margine di guadagno di innumerevoli piccole e medie imprese. Amazon giustifica questa mossa, sottolineando che i costi della logistica e del carburante sono aumentati significativamente a causa della guerra e che, pur assorbendo inizialmente questi costi, è giunta al punto di dover applicare un sovrapprezzo temporaneo.

Secondo quanto dichiarato, il supplemento di Amazon è inferiore rispetto a quelli imposti da altri grandi vettori, ma non per questo è meno impattante per i venditori che già affrontano le sfide della competizione globale.

Un parallelo con la crisi del 2022: le similitudini con la guerra in Ucraina

Il 2022 è stato un anno di grandi turbolenze per i mercati energetici. La guerra in Ucraina aveva scosso profondamente le forniture di energia, con un impatto immediato sul prezzo del petrolio, che aveva superato la soglia dei 100 dollari al barile.

Anche in quel caso, Amazon aveva dovuto introdurre il suo primo supplemento carburante, una risposta necessaria ai costi sempre crescenti legati ai trasporti e alla logistica, che ora si ripresentano con l’aggravante della guerra in Iran. Entrambi i conflitti hanno avuto un effetto domino, spingendo i prezzi dell’energia alle stelle e costringendo aziende globali, come Amazon, a riequilibrare le proprie politiche tariffarie.

L’importanza strategica dell’Iran: l’ombra dello Stretto di Hormuz

Il conflitto in Iran è reso ancora più grave dal suo impatto strategico sulle rotte di navigazione. La posizione dell’Iran lungo lo Stretto di Hormuz, un passaggio chiave per il transito del petrolio, ha un peso geopolitico enorme.

Le azioni di Teheran di cercare di bloccare queste rotte marittime hanno contribuito a scombussolare ulteriormente i mercati energetici globali, con riflessi diretti sul costo del carburante e, di conseguenza, su tutta la catena di approvvigionamento globale.

Le implicazioni per le aziende di logistica sono evidenti: se da un lato c’è un aumento dei costi, dall’altro si acuisce il rischio di ritardi e disagi, spingendo molte imprese a rivedere i propri prezzi e strategie operative.