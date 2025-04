Amazon sfida Starlink con il lancio dei primi satelliti Kuiper

La sfida per il dominio dell’orbita terrestre bassa si intensifica con il debutto di Amazon nel mercato dell’internet satellitare. Il colosso dell’e-commerce ha lanciato i primi 27 satelliti del progetto Kuiper, un ambizioso piano da 10 miliardi di dollari che mira a competere con il leader del settore, Starlink di SpaceX. Con 80 lanci previsti e una costellazione totale di 3.236 dispositivi, Amazon si prepara a entrare in un mercato sempre più affollato e strategico.

Il primo passo concreto del progetto Kuiper è avvenuto il 28 aprile scorso, quando un razzo Atlas V della ULA (United Launch Alliance) ha portato in orbita bassa terrestre i primi dispositivi. Questi satelliti, posizionati a un’altitudine di 450 chilometri, sono già operativi e in comunicazione con i sistemi terrestri. L’annuncio del progetto risale al 2019, ma solo ora il piano ha iniziato a prendere forma tangibile.

Andy Jassy, CEO di Amazon, ha descritto questo evento come l’inizio di un “lungo viaggio”. Secondo Jassy, i primi servizi di connessione internet ad alta velocità e bassa latenza dovrebbero essere disponibili entro la fine dell’anno. Tuttavia, l’azienda deve affrontare una sfida significativa: rispettare la scadenza imposta dalla FCC (Federal Communications Commission) americana, che richiede che metà della costellazione sia operativa entro il 2026.

Nonostante l’entusiasmo, il ritardo rispetto a SpaceX è evidente. La compagnia di Elon Musk ha già lanciato oltre 7.200 satelliti operativi e completato 250 missioni dedicate a Starlink. Inoltre, i piani di espansione di SpaceX prevedono una costellazione totale di 34.400 dispositivi, consolidando la sua posizione di leader nel settore. Questo gap mette pressione su Amazon, che dovrà puntare su innovazione tecnologica e partnership strategiche per colmare il divario.

Un esempio di collaborazione strategica è il rapporto con la ULA. Tory Bruno, CEO di United Launch Alliance, ha sottolineato come questa partnership rappresenti un’opportunità di crescita reciproca. Sono già state pianificate modifiche alle infrastrutture di lancio a Cape Canaveral per supportare le future missioni del progetto Kuiper.

Il mercato dell’internet satellitare sta diventando sempre più competitivo, con nuovi attori come Eutelsat e Spacesail che si uniscono alla corsa. Tuttavia, questa proliferazione di satelliti solleva anche preoccupazioni significative. La congestione dell’orbita terrestre bassa rappresenta un problema non solo commerciale, ma anche ambientale e scientifico. La gestione dei detriti spaziali e l’impatto sull’osservazione astronomica sono temi che richiederanno soluzioni innovative e una cooperazione internazionale.

La corsa allo spazio commerciale è solo all’inizio, e Amazon, pur partendo in svantaggio rispetto a SpaceX, è determinata a conquistare una posizione di rilievo in questo settore in rapida evoluzione. Con un investimento significativo e un piano strategico ambizioso, il progetto Kuiper rappresenta una delle iniziative più interessanti nel panorama dell’internet satellitare.