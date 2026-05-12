TIM, chiusura dopo 8 anni: è la fine per il servizio

C’è un dettaglio che nelle ultime ore molti clienti stanno notando aprendo l’app MyTIM: una comunicazione che parla chiaramente della fine di un servizio.

Per molti utenti non era solo una raccolta vantaggi, ma una sorta di “area premium” fatta di concorsi, sconti, assistenza dedicata e premi riscattabili accumulando anzianità o partecipando alle iniziative dell’operatore.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, il programma dovrebbe terminare ufficialmente il 12 maggio. Una scelta che ha subito acceso dubbi e discussioni online, anche perché TIM Party era ormai entrato nella routine di molti clienti storici.

TIM Party chiude davvero dopo otto anni

Il progetto era nato nel maggio del 2018 con l’idea di creare un sistema di fidelizzazione più moderno rispetto alle classiche promozioni temporanee. Nel tempo TIM Party aveva introdotto vantaggi legati alla permanenza in TIM, premi digitali, estrazioni, coupon per acquisti online e accessi prioritari ad alcune iniziative commerciali.

Negli ultimi mesi, però, qualcosa aveva iniziato a far pensare a un cambiamento. Alcuni vantaggi erano diventati meno frequenti, mentre diverse sezioni dell’app risultavano meno aggiornate rispetto al passato. Ora la conferma sembra essere arrivata direttamente tramite le notifiche inviate ai clienti.

Nel messaggio comparso nell’app MyTIM viene spiegato che “TIM Party termina il 12 maggio” e che l’azienda sta preparando novità dedicate ai clienti più fedeli.

La chiusura arriva in una fase particolare per il mercato della telefonia, dove gli operatori stanno cercando nuove strategie per trattenere utenti sempre più abituati a cambiare compagnia in base alle offerte del momento. In questo scenario, eliminare un programma storico senza introdurre immediatamente un sostituto potrebbe rappresentare un rischio anche dal punto di vista commerciale.

Ed è qui che entrano in gioco i rumors che stanno circolando con maggiore insistenza. Diverse indiscrezioni parlano infatti di un nuovo sistema di fidelizzazione chiamato TIM Star. Non ci sono ancora conferme ufficiali complete, ma il nome sarebbe già comparso attraverso un dominio web dedicato collegato all’universo TIM.

Per il momento non si conoscono i dettagli concreti del nuovo programma. Restano aperte diverse domande: i vantaggi saranno automatici? Ci saranno livelli premium? Verranno mantenuti i premi e le iniziative che gli utenti utilizzavano con TIM Party?

Un altro tema riguarda gli attuali iscritti. Molti clienti stanno cercando di capire che fine faranno eventuali vantaggi ancora attivi, coupon non utilizzati o promozioni collegate all’anzianità accumulata negli anni. TIM non ha ancora chiarito tutti questi aspetti, ma è probabile che maggiori informazioni arrivino entro le prossime settimane.

Perché TIM sta cambiando strategia

Dietro questa scelta potrebbe esserci una trasformazione più ampia del modo in cui gli operatori telefonici cercano di mantenere i clienti. Oggi le compagnie puntano sempre meno sui premi tradizionali e sempre di più su ecosistemi integrati con streaming, servizi digitali, offerte convergenti e vantaggi personalizzati.

Negli ultimi anni TIM ha investito molto proprio su contenuti e servizi collegati all’intrattenimento digitale, alle offerte convergenti e ai pacchetti integrati tra mobile, fibra e piattaforme streaming.

È possibile quindi che il futuro programma fedeltà venga costruito attorno a benefit più dinamici rispetto ai classici concorsi o coupon utilizzati fino ad oggi. Anche perché il comportamento dei clienti è cambiato: molti cercano vantaggi immediati, sconti concreti in bolletta oppure servizi inclusi piuttosto che raccolte punti tradizionali.

Nel frattempo, chi utilizza ancora TIM Party sta controllando l’app per capire se ci siano ultime iniziative da sfruttare prima della chiusura definitiva. E la sensazione è che, dopo anni di presenza quasi silenziosa ma costante, la fine di TIM Party segni davvero la chiusura di una fase precisa della telefonia italiana.