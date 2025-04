Android 16: i modelli di smartphone che riceveranno l'aggiornamento

Con l’arrivo di Android 16, previsto per il secondo trimestre del 2025, il mondo degli aggiornamenti smartphone si prepara a una nuova era di innovazione. I principali produttori di dispositivi hanno già delineato le loro roadmap per garantire la compatibilità con la nuova versione del sistema operativo, che introdurrà funzionalità come un photo picker integrato e avanzamenti nella gestione dei dati sanitari. Ecco un’analisi dei dispositivi che riceveranno l’aggiornamento e delle tempistiche previste.

I Google Pixel: pionieri dell’aggiornamento

I dispositivi della serie Pixel continueranno a essere i primi a ricevere gli aggiornamenti Android. Tutti i modelli compatibili con Android 15, inclusi Pixel 6, 7, 8 e 9, nonché i dispositivi pieghevoli come Pixel Fold e Pixel Tablet, saranno aggiornati a partire dal giorno del rilascio ufficiale di Android 16. Questo conferma il ruolo centrale dei Pixel nella strategia di Google per garantire un’adozione rapida delle nuove funzionalità.

Samsung Galaxy: supporto esteso per una vasta gamma di dispositivi

Samsung prosegue con la sua politica di supporto software a lungo termine, confermando l’aggiornamento ad Android 16 per le serie Galaxy S25, S24 e S23. Anche i pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Flip5, oltre a modelli di fascia media come Galaxy A54 e M54, riceveranno l’aggiornamento. Tuttavia, la distribuzione sarà graduale e inizierà verso la fine del 2025.

Xiaomi: focus sui dispositivi premium

Il produttore cinese Xiaomi si concentrerà sui suoi modelli di punta, tra cui Xiaomi 15 Ultra, 14T Pro e Redmi Note 14 Pro 5G. Le tempistiche di rilascio non sono ancora definite, ma è probabile che gli aggiornamenti avvengano a scaglioni, garantendo un’esperienza ottimizzata per gli utenti dei dispositivi di fascia alta.

OnePlus e Realme: impegno verso il supporto prolungato

OnePlus continua a distinguersi per il suo impegno nel supporto software, includendo modelli come OnePlus 13, 12 e Nord 4 nel piano di aggiornamento. Anche Realme conferma Android 16 per dispositivi come GT7 Pro e la serie Realme 12, sebbene senza fornire date precise per il rollout.

Strategie degli altri produttori

Motorola aggiornerà gradualmente dispositivi come Moto G85 e la serie Edge 50. Oppo punterà sui flagship Find X7 e X8, mentre Vivo si concentrerà su modelli selezionati come X Fold3 Pro e X100 Ultra. Questi aggiornamenti riflettono l’approccio prudente ma strategico di molti produttori nel garantire compatibilità con Android 16.

Nothing Phone: rapidità e efficienza

Nothing si distingue per la velocità con cui adotta i nuovi aggiornamenti, grazie a un catalogo di prodotti relativamente limitato. I modelli Phone (3a) e (2) saranno tra i primi dispositivi non-Google a ricevere Android 16, sottolineando l’efficienza del brand in questo settore.

Android 16 rappresenta un significativo passo avanti per l’ecosistema mobile, offrendo funzionalità che migliorano l’interoperabilità e l’esperienza utente. Gli utenti e i produttori guardano con interesse a questa nuova versione, che promette di rivoluzionare il panorama degli smartphone.