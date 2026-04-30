Motorola rilancia i Moto G: due nuovi smartphone 5G puntano su prezzo, batteria e display a 120 Hz

Motorola rinnova la fascia media con due nuovi Moto G pensati per chi cerca uno smartphone 5G concreto, senza inseguire per forza i prezzi dei top di gamma.

Moto G37 e Moto G47 arrivano con una formula molto riconoscibile: display ampio, batteria generosa, Android 16 e alcune caratteristiche pratiche come jack audio, memoria espandibile e resistenza agli schizzi. La differenza è nel posizionamento: il primo punta soprattutto sull’accessibilità, mentre il secondo prova ad alzare il livello con una fotocamera più ambiziosa e una scheda tecnica più completa.

Moto G37 è il modello più semplice della coppia, ma non per questo privo di elementi interessanti. Lo smartphone monta un display da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz, una scelta ormai sempre più diffusa anche nella fascia economica perché rende più fluido lo scorrimento tra app, pagine web e social. Il processore è il MediaTek Dimensity 6300, affiancato da 4 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria, con la possibilità di usare la microSD.

Due Moto G, due obiettivi diversi

Il G37 sembra pensato per chi vuole uno smartphone affidabile per messaggi, navigazione, streaming, foto quotidiane e uso social, senza spendere troppo. La batteria da 5.200 mAh è uno dei punti più solidi, perché dovrebbe garantire una buona autonomia nell’uso normale. Sul retro c’è una fotocamera principale da 50 megapixel, mentre la resistenza IP64 e il vetro Gorilla Glass 7i aggiungono un margine di sicurezza in più contro piccoli incidenti quotidiani.

Moto G47, invece, si presenta come il modello più interessante per chi vuole qualcosa in più senza salire nella fascia alta. Anche qui troviamo display da 6,67 pollici a 120 Hz, Dimensity 6300, batteria da 5.200 mAh e Android 16 con Hello UX, ma la fotocamera principale passa a 108 megapixel. È il dettaglio che lo distingue di più dal G37 e che può attirare chi usa spesso lo smartphone per foto, viaggi, social o contenuti personali.

Il G47 punta più in alto con la fotocamera

La fotocamera da 108 megapixel del Moto G47 non basta da sola a trasformarlo in un cameraphone di fascia alta, ma rappresenta comunque un passo avanti rispetto ai modelli più economici. A completare il quadro ci sono una macro da 2 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, NFC, Bluetooth 5.4, jack da 3,5 mm e ricarica a 20 W. Non manca nemmeno la ricarica inversa cablata a 6 W, utile in situazioni di emergenza per alimentare piccoli accessori.

Il prezzo è un altro elemento centrale. Moto G37 viene indicato a 249 euro in Europa, mentre Moto G47 parte da 319 euro. La distanza tra i due non è enorme, ma cambia il tipo di pubblico: il G37 guarda a chi vuole risparmiare il più possibile, il G47 a chi accetta di spendere qualcosa in più per un display più definito, una fotocamera più spinta e una dotazione complessivamente più completa.

Quando arrivano davvero sul mercato

Sulla disponibilità bisogna distinguere tra annuncio e vendita effettiva. Moto G37 risulta già presentato per l’Europa, ma al momento non emerge una data precisa di arrivo nei negozi indicata in modo uniforme. Moto G47 è stato lanciato il 29 aprile 2026 e viene indicato come destinato alla vendita in mercati selezionati, nelle colorazioni Pantone Fuchsia Red, Impenetrable e Nautical Blue.

Per gli utenti italiani, quindi, la scelta più prudente è attendere la comparsa sui canali ufficiali Motorola o presso i principali rivenditori prima di considerare l’acquisto. I due nuovi Moto G raccontano comunque una tendenza chiara: nella fascia media non basta più costare poco, servono batteria solida, schermo fluido, software aggiornato e qualche funzione concreta che renda il telefono credibile per più anni.