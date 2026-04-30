Motorola Razr Fold arriva in Italia: il pieghevole premium sfida Samsung e Google

Motorola porta anche in Italia Razr Fold, il suo nuovo smartphone pieghevole premium pensato per competere nella fascia più alta del mercato.

Non è un Razr a conchiglia, ma un modello con formato “a libro”, quindi più vicino ai Galaxy Z Fold e ai Pixel Fold che ai pieghevoli compatti. L’obiettivo è offrire uno schermo esterno da usare tutti i giorni e un pannello interno più grande per lavoro, video, app affiancate e contenuti più comodi da gestire.

Il dato più importante per gli utenti italiani è la disponibilità. Razr Fold risulta già presente sul sito Motorola Italia, con prezzo di listino fissato a 1.999 euro e spedizioni indicate dal 6 maggio 2026. Per il lancio sono previste anche promozioni dedicate, con prezzo ridotto e bundle accessori in base al periodo e al canale di acquisto.

Un pieghevole grande, pensato per fare più cose insieme

Il nuovo modello adotta uno schermo esterno da 6,6 pollici e un display interno da 8,1 pollici. La logica è quella dei foldable più ambiziosi: da chiuso deve comportarsi come uno smartphone completo, da aperto deve offrire più spazio per leggere, scrivere, guardare contenuti o usare più app nello stesso momento. È proprio su questa doppia natura che si gioca il senso di un pieghevole così costoso.

La scheda tecnica punta in alto, con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La Moto Pen Ultra viene venduta separatamente e rafforza l’idea di un dispositivo pensato anche per produttività, appunti, documenti e gestione creativa dei contenuti. A questi prezzi, però, non basta avere numeri importanti: il software deve rendere davvero naturale il passaggio tra schermo esterno e interno.

La batteria può diventare il punto forte

Uno degli elementi più interessanti è la batteria da 6.000 mAh, una capacità notevole per uno smartphone pieghevole. Su dispositivi con display ampi, autonomia e consumi sono sempre aspetti delicati, perché lo schermo interno può pesare molto nell’uso quotidiano. Motorola prova a rispondere con una batteria più generosa rispetto a molti rivali diretti.

Il confronto con Samsung e Google sarà inevitabile. Il prezzo italiano mette Razr Fold nella stessa area dei pieghevoli premium già presenti sul mercato, quindi Motorola dovrà convincere non solo per hardware e autonomia, ma anche per affidabilità della cerniera, qualità del display, fotocamere, gestione del multitasking e aggiornamenti software.

Apple resta sullo sfondo, ma il mercato si scalda

Il possibile ingresso di Apple nei pieghevoli resta per ora nel campo delle indiscrezioni, quindi non va trattato come un confronto diretto. Tuttavia, il tempismo di Motorola è interessante: se un iPhone pieghevole dovesse arrivare davvero nei prossimi anni, l’attenzione su questa categoria crescerebbe molto. Muoversi ora significa provare a costruire credibilità prima che la competizione diventi ancora più affollata.

Per Motorola, il passaggio non è scontato. Il marchio ha una storia forte nei telefoni pieghevoli a conchiglia, ma il formato Fold richiede una promessa diversa: non solo stile e nostalgia, ma utilità reale. Chi spende quasi 2.000 euro cerca un dispositivo capace di sostituire in parte tablet e smartphone, non solo un oggetto particolare da mostrare.

La domanda finale resta concreta: Razr Fold può convincere davvero il pubblico italiano? La risposta dipenderà da quanto lo schermo grande riuscirà a diventare un vantaggio quotidiano. Se batteria, software e qualità costruttiva saranno all’altezza, il nuovo pieghevole Motorola potrà essere un’alternativa credibile. Se invece l’esperienza resterà più scenografica che pratica, il prezzo rischierà di diventare il suo ostacolo principale.