Android Auto, Gemini torna Assistant da solo: il bug che confonde gli utenti

Android Auto sta mostrando un comportamento anomalo che riguarda Gemini, con alcuni utenti che vedono ricomparire Google Assistant al posto del nuovo assistente AI.

Il problema non sembra dipendere da una scelta manuale dell’utente, ma da un bug legato alla fase di passaggio tra il vecchio assistente vocale e il sistema basato su intelligenza artificiale.

La sostituzione di Google Assistant con Gemini su Android Auto è uno dei passaggi più delicati nella strategia di Google. In auto, infatti, un assistente vocale non deve solo rispondere bene: deve essere rapido, chiaro e poco invasivo, perché viene usato mentre si guida, spesso per messaggi, chiamate, musica e navigazione.

Gemini sparisce e torna Google Assistant

Le segnalazioni parlano di un comportamento piuttosto strano: su alcuni sistemi Android Auto, Gemini viene rimpiazzato da Google Assistant senza che l’utente modifichi le impostazioni. In altri casi, il nuovo assistente torna disponibile dopo qualche ora, rendendo il problema irregolare e difficile da prevedere.

Il bug sembra comparire soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti dell’app e coinvolge utenti che avevano già ricevuto Gemini nel sistema di infotainment. Per chi usa spesso i comandi vocali in macchina, questa alternanza può creare confusione, perché le risposte, il tono e il comportamento dei due assistenti non sono identici.

Perché il problema pesa durante la guida

Il punto non è solo tecnico. In auto, la voce è uno strumento di sicurezza e comodità: serve a evitare distrazioni, far partire una playlist, inviare un messaggio o chiedere indicazioni senza toccare lo schermo. Se l’assistente cambia comportamento da un momento all’altro, l’esperienza diventa meno prevedibile.

Una parte degli utenti lamenta anche un altro aspetto: Gemini viene giudicato più loquace rispetto al vecchio Assistant. In un contesto domestico una risposta più articolata può avere senso, ma alla guida molti preferiscono comandi brevi, conferme rapide e interazioni essenziali.

La soluzione provvisoria

Alcuni utenti hanno provato a intervenire dalle impostazioni di Android Auto, entrando nella sezione dedicata all’assistente digitale e forzando il passaggio da Assistant a Gemini. È una soluzione manuale, non sempre definitiva, ma può aiutare chi vede il vecchio assistente ricomparire senza motivo.

Il fatto che il problema sembri legato anche alla sincronizzazione dell’account o a un’attivazione lato server suggerisce però che una correzione stabile debba arrivare direttamente da Google. Non sempre, quindi, cancellare cache o aggiornare l’app basta per risolvere.

Una transizione ancora da stabilizzare

Il bug arriva in una fase in cui Google sta cercando di portare Gemini al posto di Assistant su più prodotti e servizi. Android Auto è però un ambiente particolare: qui l’intelligenza artificiale deve dimostrare di essere non solo più capace, ma anche più affidabile e meno dispersiva.

Per molti utenti, il vecchio Assistant resta ancora sinonimo di semplicità: comandi rapidi, risposte brevi e meno sorprese. Gemini può offrire funzioni più avanzate, ma in auto la priorità resta una sola: fare poche cose, farle bene e senza complicare la guida.