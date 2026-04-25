Spotify cambia la gestione delle playlist su smartphone: arriva una funzione attesa da anni

Spotify sta portando su Android e iPhone una funzione semplice ma molto attesa: la possibilità di creare e gestire cartelle per le playlist direttamente dallo smartphone.

Per molti utenti può sembrare un dettaglio minore, ma in realtà riguarda uno degli aspetti più concreti dell’uso quotidiano dell’app: mettere ordine nella propria libreria musicale senza dover passare dal computer.

Le cartelle playlist non sono una novità assoluta per Spotify. La funzione esiste da anni su desktop e web player, dove permette di raggruppare più playlist sotto una stessa sezione. Il limite, finora, era evidente: da mobile era possibile consultare le cartelle già create, ma non gestirle davvero in modo completo.

Le cartelle arrivano anche su Android e iOS

Con il nuovo aggiornamento, Spotify sta abilitando la creazione e la gestione delle cartelle anche nelle app per Android e iOS. Questo significa che gli utenti possono creare una nuova cartella, darle un nome e spostarvi dentro le playlist direttamente dal telefono, senza aprire l’app desktop o il web player.

È una modifica utile soprattutto per chi ha decine di playlist salvate: raccolte per allenamento, lavoro, viaggi, serate, podcast musicali, preferiti del momento o selezioni generate dall’intelligenza artificiale. Senza un sistema di organizzazione chiaro, la libreria può diventare rapidamente affollata e difficile da consultare.

Perché questa novità è utile nella vita di tutti i giorni

Il punto non è soltanto creare un archivio più ordinato. Le nuove cartelle permettono di gestire la musica nel luogo in cui Spotify viene usato più spesso: lo smartphone. Chi prepara una playlist mentre è in viaggio, chi ascolta musica in auto o chi usa l’app durante la giornata può riorganizzare tutto subito, senza rimandare l’operazione al PC.

Una volta creata una cartella, l’utente può anche riprodurre i contenuti presenti al suo interno, scegliendo tra ascolto in sequenza o modalità casuale. In pratica, una cartella dedicata alla palestra, al relax o ai viaggi può diventare una raccolta più ampia da far partire con meno passaggi.

Restano alcuni limiti

La novità, almeno per ora, riguarda le playlist e non gli album. Questo significa che non è possibile inserire interi album dentro le cartelle, una scelta che limita in parte la funzione per chi usa Spotify anche come archivio musicale ordinato per artisti o dischi.

Il rilascio sembra inoltre legato a un’attivazione lato server. Non basta quindi aggiornare l’app da App Store o Google Play per vedere subito l’opzione comparire sul proprio account. Alcuni utenti potrebbero riceverla immediatamente, altri nei prossimi giorni, secondo una distribuzione progressiva.

Per Spotify è una piccola modifica di interfaccia, ma per chi usa l’app ogni giorno può fare una differenza concreta. La musica in streaming non è più solo ascolto rapido: è anche organizzazione, abitudini personali e capacità di ritrovare velocemente ciò che si vuole ascoltare.