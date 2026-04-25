TikTok testa i remix AI dei video: perché molti creator vogliono disattivarli

TikTok sta testando una funzione che permette di trasformare i video pubblicati dagli utenti in nuove immagini generate con l’intelligenza artificiale.

La novità si chiama Remix AI e, almeno per ora, non riguarda tutti gli account: è una sperimentazione limitata, pensata soprattutto per chi pubblica contenuti sulla piattaforma.

Il tema ha attirato subito l’attenzione perché tocca un punto molto delicato: il rapporto tra contenuti personali, volto dei creator e strumenti di intelligenza artificiale. Quando si carica un video online, una parte del controllo si perde già per natura, ma qui è la piattaforma stessa a offrire agli altri utenti uno strumento per rielaborare quel materiale.

Come funzionano i remix AI di TikTok

La funzione permette di usare un video come base per creare una nuova immagine generata dall’AI. L’idea è favorire meme, commenti visivi e contenuti derivati da condividere sotto i video, aumentando l’interazione tra utenti e creator.

In pratica, un video pubblicato su TikTok può diventare il punto di partenza per una nuova immagine costruita dall’intelligenza artificiale. Per alcuni può essere un modo creativo di giocare con i contenuti, per altri invece apre un problema evidente di controllo sulla propria immagine.

Perché i creator sono preoccupati

La preoccupazione principale riguarda l’uso del proprio volto, del proprio corpo o di scene personali all’interno di contenuti generati automaticamente. Anche se la funzione nasce con finalità leggere, il confine tra meme, parodia e uso indesiderato dell’immagine può diventare sottile.

A pesare è anche la gestione del consenso. Secondo le informazioni emerse, chi rientra nel test può disattivare l’opzione, ma non esiste un blocco unico valido per tutti i contenuti già pubblicati o futuri. La disattivazione va fatta video per video, una scelta che molti creator potrebbero trovare poco pratica.

Come disattivare l’opzione

Chi vede comparire l’impostazione può intervenire dalle opzioni di privacy del singolo video. Dopo aver aperto un contenuto pubblicato, bisogna entrare nel menu con i tre puntini, cercare le impostazioni di privacy e disattivare la voce che consente all’AI di remixare il contenuto.

La funzione, però, non è visibile a tutti. TikTok sta conducendo un test limitato e non ha ancora indicato se i remix AI diventeranno una funzione stabile dell’app. Questo significa che molti utenti potrebbero non trovare alcuna opzione legata al remix nei propri video.

Il nodo resta il controllo sui contenuti

Il caso mostra quanto il rapporto tra social network e AI generativa stia diventando più complesso. TikTok ha già lavorato su etichette e strumenti per riconoscere i contenuti creati con l’intelligenza artificiale, ma qui il problema è diverso: non si tratta solo di capire se un contenuto è AI, ma di decidere chi può usare materiale già pubblicato per crearne altri.

Per TikTok, i remix possono diventare un nuovo formato di partecipazione. Per molti creator, invece, la priorità resta poter scegliere con semplicità se il proprio volto e i propri video possano essere usati in questo modo. La differenza tra funzione creativa e perdita di controllo passa proprio da quanto sarà chiaro e accessibile quel consenso.