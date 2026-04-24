YouTube cambia le pubblicità nelle dirette: cosa succede ora su smartphone

YouTube porta anche su smartphone le pubblicità side-by-side nelle dirette, un formato pensato per lasciare visibile lo stream durante gli spot ma con un compromesso importante sull’audio.

La novità riguarda le dirette YouTube guardate da mobile e introduce un sistema già visto su desktop e TV. Durante alcune interruzioni pubblicitarie, lo spot non prende più necessariamente tutto lo schermo: viene mostrato accanto al video live, mentre la diretta resta visibile all’interno del player.

Come funzionano le nuove pubblicità

Le nuove side-by-side ads compaiono durante le interruzioni pubblicitarie automatiche delle live. Invece di sostituire completamente lo stream, la pubblicità viene affiancata al contenuto principale, così l’utente continua a vedere quello che sta succedendo nella diretta.

L’idea di YouTube è ridurre la sensazione di stacco netto, soprattutto durante eventi in tempo reale. Chi segue una partita, una conferenza, una presentazione o una live di attualità può almeno mantenere il contatto visivo con il contenuto, senza ritrovarsi davanti a una schermata pubblicitaria a pieno formato.

Il limite più evidente è l’audio

Il punto delicato riguarda però il sonoro. Quando parte la pubblicità, l’audio della diretta viene silenziato e l’utente ascolta solo quello dello spot. Questo significa che lo stream resta visibile, ma una parte importante dell’esperienza viene comunque interrotta.

Per alcuni contenuti può essere un compromesso accettabile. Se si sta seguendo un evento dove conta soprattutto l’immagine, vedere ancora il video può aiutare. Ma nel caso di una discussione, una conferenza o una live sportiva con commento, perdere l’audio può significare non capire cosa è successo in quel momento.

Perché YouTube porta questo formato su mobile

L’arrivo su smartphone era abbastanza prevedibile. Per molti utenti il mobile è ormai lo schermo principale per guardare video e dirette, quindi YouTube ha tutto l’interesse a portare anche lì formati pubblicitari più integrati e meno facili da ignorare.

Dal punto di vista della piattaforma, le pubblicità side-by-side cercano di bilanciare due esigenze: mantenere alta la monetizzazione e rendere meno brusca l’interruzione per chi guarda. Il risultato, però, resta una soluzione di compromesso, perché lo spettatore non perde del tutto il video ma perde comunque l’audio live.

Una pubblicità meno invasiva solo in parte

Questa novità mostra bene la direzione presa da YouTube: trovare formati pubblicitari che si inseriscano meglio nell’esperienza senza interromperla completamente. Il problema è capire quanto questa formula venga percepita davvero come più comoda dagli utenti.

Su smartphone, dove lo spazio è ridotto, affiancare pubblicità e diretta può rendere l’interfaccia più affollata. Inoltre, il fatto che l’audio dello stream venga silenziato rende il vantaggio meno netto rispetto a una pausa pubblicitaria tradizionale.

Le side-by-side ads possono quindi funzionare meglio delle interruzioni a tutto schermo in alcuni contesti, ma non eliminano il problema principale delle live: quando succede qualcosa in tempo reale, anche pochi secondi senza audio possono fare la differenza.