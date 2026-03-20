Android cambia ancora: le novità nascoste che potrebbero arrivare presto

Sta arrivando un aggiornamento che non vedrà quasi nessuno subito, ma che anticipa cambiamenti concreti nel modo in cui gli smartphone Android verranno usati nei prossimi mesi.

Google ha rilasciato la nuova build Android Canary 2603, una versione pensata per sviluppatori e utenti più esperti. Non è un aggiornamento destinato al grande pubblico, ma è proprio da qui che emergono le novità che arriveranno nelle future versioni di Android.

Questa release, disponibile per dispositivi Pixel recenti, introduce una serie di modifiche che riguardano sia l’interfaccia sia la gestione quotidiana dello smartphone, con interventi che puntano a rendere tutto più immediato.

Le novità che si notano subito

Una delle modifiche più evidenti riguarda i toggle rapidi: ora Wi-Fi e dati mobili tornano a essere separati. Questo significa poter attivare o disattivare le connessioni in modo indipendente, senza passaggi intermedi.

È un dettaglio che può sembrare piccolo, ma che nella pratica rende più veloce la gestione della connessione, soprattutto quando si passa da una rete all’altra durante la giornata.

Un’altra novità interessante è il sistema di blocco app, che consente di proteggere singole applicazioni con PIN, password o impronta. Una funzione che aggiunge un livello di sicurezza senza dover intervenire sull’intero dispositivo.

Un’interfaccia che cambia lentamente

Google continua a lavorare anche sull’aspetto visivo, introducendo più effetti di sfocatura nell’interfaccia. Non è un cambiamento drastico, ma contribuisce a rendere l’esperienza più moderna e coerente.

È stato inoltre ridisegnato il menu che appare con la pressione prolungata sulle app, con una gestione più pulita delle scorciatoie. Alcune opzioni ora sono nascoste di default, per evitare confusione.

Anche la schermata dei permessi è stata aggiornata, con un layout più chiaro che facilita la comprensione di cosa un’app può o non può fare.

Funzioni pratiche che incidono nell’uso reale

Tra le novità più utili c’è la possibilità di creare delle bubble per le app, ovvero icone fluttuanti che possono essere spostate liberamente sullo schermo. Un modo per accedere rapidamente a funzioni specifiche senza aprire ogni volta l’app completa.

È stata aggiornata anche la registrazione dello schermo, con una nuova interfaccia che permette di vedere subito il video, modificarlo o condividerlo appena terminata la registrazione.

Sono interventi che puntano a semplificare operazioni già esistenti, riducendo passaggi e rendendo tutto più diretto.

Perché queste versioni contano davvero

Le build Canary sono le più sperimentali e vengono aggiornate ogni mese, anticipando le funzionalità che arriveranno nelle versioni stabili future.

Questo significa che molte delle novità viste qui potrebbero arrivare con Android 17 o con aggiornamenti successivi, dopo essere state rifinite e adattate per un pubblico più ampio.

Non tutto quello che si vede in queste versioni arriverà davvero sugli smartphone di tutti, ma spesso è proprio da qui che si capisce la direzione che Google sta prendendo.

Ed è una direzione abbastanza chiara: meno passaggi inutili, più controllo diretto e un’interfaccia che cerca di diventare sempre più semplice da usare, anche senza pensarci troppo.