L’Europa vuole aprire Android agli assistenti AI alternativi: Google protesta

L’Unione Europea vuole che Android lasci più spazio agli assistenti AI concorrenti di Gemini, aprendo una nuova fase nello scontro tra regolatori e grandi piattaforme digitali.

La partita sull’intelligenza artificiale non riguarda più soltanto chatbot, app e modelli generativi. Ora entra direttamente nel sistema operativo degli smartphone, cioè nel luogo in cui milioni di persone usano ogni giorno messaggi, foto, email, mappe e servizi digitali. Al centro del nuovo confronto ci sono Google, Android e il ruolo sempre più integrato di Gemini.

La Commissione Europea ritiene che Android debba offrire più apertura agli assistenti AI di terze parti. Il punto non è vietare Gemini, ma evitare che l’assistente di Google abbia vantaggi esclusivi a livello di sistema, mentre servizi concorrenti restano più limitati nelle funzioni disponibili.

Perché l’Europa interviene su Android

Il caso nasce dal Digital Markets Act, la legge europea pensata per limitare il potere delle grandi piattaforme considerate gatekeeper. Google rientra tra queste aziende e, per questo, deve rispettare obblighi più stringenti su concorrenza, accesso ai servizi e libertà di scelta per gli utenti.

Secondo Bruxelles, alcune funzioni di Android sarebbero troppo legate a Gemini. In pratica, un assistente AI concorrente dovrebbe poter interagire con il telefono in modo più profondo, ad esempio per inviare email, condividere foto o usare app preferite dall’utente senza perdere funzionalità rispetto alla soluzione di Google.

Il tema è delicato perché gli assistenti AI stanno diventando sempre più simili a veri agenti digitali: non si limitano a rispondere, ma possono eseguire azioni dentro app e servizi. Chi controlla l’accesso al sistema operativo può quindi influenzare molto la concorrenza.

La risposta dura di Google

Google contesta l’intervento e parla di misura non necessaria. L’azienda sostiene che Android sia già una piattaforma aperta, capace di lasciare margini ai produttori e agli sviluppatori per integrare servizi diversi.

La società teme però che obblighi più estesi possano aumentare i costi e indebolire protezioni legate a privacy e sicurezza. È un argomento ricorrente nei confronti con i regolatori europei: più apertura può favorire la concorrenza, ma comporta anche nuove responsabilità su permessi, dati personali e accesso all’hardware.

Per gli utenti, il punto da osservare sarà proprio questo equilibrio. Un Android più aperto agli assistenti AI potrebbe significare maggiore scelta, ma anche la necessità di controlli chiari su quali servizi possono accedere a microfono, fotocamera, file, contatti e app installate.

Cosa potrebbe cambiare per gli utenti

Nel breve periodo non bisogna aspettarsi cambiamenti immediati sugli smartphone. La Commissione sta raccogliendo osservazioni sulle misure proposte e una decisione definitiva è attesa più avanti. Se la linea europea venisse confermata, Google potrebbe dover modificare il modo in cui Gemini e gli assistenti concorrenti interagiscono con Android.

In pratica, un domani l’utente potrebbe scegliere un assistente AI alternativo e usarlo con funzioni più simili a quelle integrate da Google. Questo potrebbe riguardare servizi come gestione delle email, condivisione di contenuti, prenotazioni, ricerca dentro app e comandi più avanzati sul telefono.

La posta in gioco è più ampia del singolo assistente. Se l’AI diventa il nuovo livello attraverso cui si usa lo smartphone, decidere chi può accedere a quel livello significa decidere quanto sarà aperto il futuro di Android. La sfida europea va esattamente in questa direzione: impedire che la prossima grande interfaccia digitale nasca già chiusa attorno a pochi attori dominanti.