Anker richiama oltre 1 milione di PowerCore 10000 per rischio incendio

Oltre 1,15 milioni di dispositivi Anker PowerCore 10000 sono stati richiamati dal mercato a causa di un grave rischio incendio. Il richiamo, che ha coinvolto il modello A1263, è stato avviato da Anker Innovations in collaborazione con la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti (CPSC). Questa decisione segue 19 segnalazioni di surriscaldamento, due incidenti con ustioni e oltre 60.700 dollari di danni materiali. Gli esperti di sicurezza dei prodotti elettronici sono allarmati dalla portata del problema.

Il richiamo riguarda i dispositivi venduti tra giugno 2016 e dicembre 2022 su piattaforme come Amazon, eBay, Newegg e il sito ufficiale di Anker, al prezzo medio di 27 dollari. Questa iniziativa rappresenta un monito importante per i consumatori e i produttori sull’importanza della sicurezza delle batterie agli ioni di litio, una tecnologia che, pur essendo altamente efficiente, può risultare pericolosa se non gestita correttamente.

Cosa fare se possiedi un dispositivo interessato

I consumatori che possiedono un Anker PowerCore 10000 devono adottare le seguenti misure per la loro sicurezza:

Sospendere immediatamente l’uso del dispositivo. Verificare il numero di serie sul fondo del power bank per accertarsi che rientri nel richiamo. Smaltire correttamente il dispositivo, evitando di gettarlo nei normali rifiuti. Richiedere una sostituzione gratuita seguendo le istruzioni fornite da Anker.

Per ottenere un nuovo dispositivo, i consumatori devono inviare una foto del power bank che mostri il modello, il numero seriale, il nome del proprietario, la data e la parola “recalled”. Non è necessaria la prova d’acquisto originale, semplificando così la procedura di sostituzione.

Il pericolo delle batterie agli ioni di litio

Gli incidenti segnalati sottolineano i rischi intrinseci delle batterie agli ioni di litio, note per la loro alta densità energetica e sensibilità al surriscaldamento. La U.S. Fire Administration ha ribadito più volte l’importanza di una corretta gestione di questi dispositivi per prevenire incidenti. In particolare, i consumatori devono evitare di utilizzare caricabatterie non certificati o di esporre i dispositivi a temperature estreme.

Chi necessita di ulteriori informazioni o assistenza può contattare il servizio clienti Anker o visitare la pagina dedicata al richiamo sul sito ufficiale dell’azienda. Questo episodio serve da promemoria per prestare maggiore attenzione agli avvisi di sicurezza relativi ai dispositivi elettronici di uso quotidiano, spesso sottovalutati nonostante i potenziali rischi.