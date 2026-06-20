Arriva lo streaming gratis per i Mondiali: cosa controllare prima di accedere alle piattaforme

Con l’arrivo dei grandi eventi sportivi internazionali cresce anche il fenomeno dei siti che promettono streaming gratuito delle partite dei Mondiali.
Con l’arrivo dei grandi eventi sportivi internazionali cresce anche il fenomeno dei siti che promettono streaming gratuito delle partite dei Mondiali.
Silvia Dalia
Pubblicato il 20 giu 2026
Arriva lo streaming gratis per i Mondiali: cosa controllare prima di accedere alle piattaforme

 Dietro queste offerte apparentemente convenienti si nascondono spesso reti fraudolente progettate per rubare dati personali, informazioni bancarie e credenziali di accesso.

Negli ultimi anni, durante le competizioni più seguite, sono aumentate le pagine web che imitano servizi di streaming ufficiali con l’obiettivo di attirare utenti ignari. La promessa è sempre la stessa: vedere le partite senza abbonamento.

Come funzionano le truffe dello streaming gratuito

Le piattaforme non autorizzate si presentano come siti sportivi o portali dedicati ai Mondiali, utilizzando nomi molto simili a quelli reali per generare fiducia.

Una volta dentro, però, l’utente si trova davanti a una serie di elementi sospetti: pop-up continui, pubblicità invasive e reindirizzamenti automatici verso siti esterni. In molti casi vengono anche proposti download o registrazioni che non hanno nulla a che fare con la visione delle partite.

Streaming mondiali – Webnews.it

Secondo analisi di esperti di sicurezza informatica, queste reti di siti non servono solo a mostrare pubblicità. Spesso integrano script multipli di tracciamento e sistemi pubblicitari non sicuri, pensati per monitorare il comportamento degli utenti.

I rischi principali includono:

  • furto di dati personali inseriti nei moduli online
  • compromissione di carte di pagamento o informazioni sensibili
  • installazione di software dannoso o indesiderato
  • esposizione a reti pubblicitarie fraudolente

In alcuni casi, l’obiettivo non è nemmeno la registrazione dell’utente, ma semplicemente generare traffico per monetizzare attraverso click e visualizzazioni.

Segnali che devono far scattare l’allarme

Prima di accedere a qualsiasi piattaforma che promette eventi sportivi gratuiti, è fondamentale prestare attenzione ad alcuni indicatori tipici:

  • domini sconosciuti o con nomi generici legati ai Mondiali o al calcio
  • assenza di riferimenti a broadcaster ufficiali o licenze di trasmissione
  • richieste di registrazione immediata per avviare lo streaming
  • apertura automatica di finestre pubblicitarie o redirect sospetti
  • inviti a scaricare estensioni o applicazioni non verificate

La presenza anche di uno solo di questi elementi è già un forte segnale di rischio.

Per evitare problemi è consigliabile affidarsi esclusivamente a piattaforme ufficiali o servizi di streaming autorizzati. In molti casi le partite sono disponibili anche gratuitamente tramite emittenti nazionali o piattaforme riconosciute.

È utile inoltre mantenere aggiornati browser e dispositivi, utilizzare strumenti di blocco per pubblicità e tracker e diffidare di qualsiasi servizio che prometta accesso immediato senza condizioni.

Le truffe legate allo streaming sportivo tendono ad aumentare durante i grandi eventi globali, quando l’interesse degli utenti è più alto e la ricerca di contenuti gratuiti diventa più intensa.

Per questo motivo, la prudenza è fondamentale: ciò che sembra un accesso gratuito alle partite può trasformarsi rapidamente in una minaccia per la sicurezza digitale.

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