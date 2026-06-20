Arriva lo streaming gratis per i Mondiali: cosa controllare prima di accedere alle piattaforme

Dietro queste offerte apparentemente convenienti si nascondono spesso reti fraudolente progettate per rubare dati personali, informazioni bancarie e credenziali di accesso.

Negli ultimi anni, durante le competizioni più seguite, sono aumentate le pagine web che imitano servizi di streaming ufficiali con l’obiettivo di attirare utenti ignari. La promessa è sempre la stessa: vedere le partite senza abbonamento.

Come funzionano le truffe dello streaming gratuito

Le piattaforme non autorizzate si presentano come siti sportivi o portali dedicati ai Mondiali, utilizzando nomi molto simili a quelli reali per generare fiducia.

Una volta dentro, però, l’utente si trova davanti a una serie di elementi sospetti: pop-up continui, pubblicità invasive e reindirizzamenti automatici verso siti esterni. In molti casi vengono anche proposti download o registrazioni che non hanno nulla a che fare con la visione delle partite.

Secondo analisi di esperti di sicurezza informatica, queste reti di siti non servono solo a mostrare pubblicità. Spesso integrano script multipli di tracciamento e sistemi pubblicitari non sicuri, pensati per monitorare il comportamento degli utenti.

I rischi principali includono:

furto di dati personali inseriti nei moduli online

compromissione di carte di pagamento o informazioni sensibili

installazione di software dannoso o indesiderato

esposizione a reti pubblicitarie fraudolente

In alcuni casi, l’obiettivo non è nemmeno la registrazione dell’utente, ma semplicemente generare traffico per monetizzare attraverso click e visualizzazioni.

Segnali che devono far scattare l’allarme

Prima di accedere a qualsiasi piattaforma che promette eventi sportivi gratuiti, è fondamentale prestare attenzione ad alcuni indicatori tipici:

domini sconosciuti o con nomi generici legati ai Mondiali o al calcio

assenza di riferimenti a broadcaster ufficiali o licenze di trasmissione

richieste di registrazione immediata per avviare lo streaming

apertura automatica di finestre pubblicitarie o redirect sospetti

inviti a scaricare estensioni o applicazioni non verificate

La presenza anche di uno solo di questi elementi è già un forte segnale di rischio.

Per evitare problemi è consigliabile affidarsi esclusivamente a piattaforme ufficiali o servizi di streaming autorizzati. In molti casi le partite sono disponibili anche gratuitamente tramite emittenti nazionali o piattaforme riconosciute.

È utile inoltre mantenere aggiornati browser e dispositivi, utilizzare strumenti di blocco per pubblicità e tracker e diffidare di qualsiasi servizio che prometta accesso immediato senza condizioni.

Le truffe legate allo streaming sportivo tendono ad aumentare durante i grandi eventi globali, quando l’interesse degli utenti è più alto e la ricerca di contenuti gratuiti diventa più intensa.

Per questo motivo, la prudenza è fondamentale: ciò che sembra un accesso gratuito alle partite può trasformarsi rapidamente in una minaccia per la sicurezza digitale.