Arriva Amazon Prime Video Ultra: 3 novità pazzesche che distruggono la concorrenza

Il cambio di passo è netto e riguarda direttamente chi vuole guardare film e serie senza interruzioni.

Negli Stati Uniti, Amazon Prime Video ha deciso di trasformare il vecchio piano “senza pubblicità” in qualcosa di più strutturato — e inevitabilmente più caro.

Dal 10 aprile 2026, il piano senza pubblicità cambia nome e diventa Prime Video Ultra. Non è un semplice restyling: cambia soprattutto il prezzo.

Negli USA, il costo sale a 4,99 dollari al mese, contro i precedenti 2,99 dollari.

Questo importo però non sostituisce l’abbonamento Prime, ma si aggiunge ad esso. In pratica:

abbonamento Prime base

supplemento Ultra da 4,99 $/mese

Il totale può arrivare a circa 19,98 dollari mensili per chi parte da Prime completo.

È prevista anche una formula annuale da 45,99 dollari, con uno sconto rispetto al pagamento mensile.

Cosa cambia davvero per gli utenti

Il punto non è solo il prezzo. Amazon sta ridefinendo il modo in cui si accede alla qualità più alta.

Con Ultra arrivano:

streaming senza pubblicità (ma non su eventi live)

(ma non su eventi live) qualità 4K/UHD riservata al piano premium

fino a 5 dispositivi in contemporanea

fino a 100 download offline

Ed è qui che si vede il cambio di strategia: la qualità migliore non è più inclusa nel pacchetto base, ma diventa un extra a pagamento.

Chi resta con Prime standard continuerà a vedere contenuti, ma con limiti sulla qualità video e con pubblicità integrate.

La motivazione ufficiale è legata agli investimenti. Amazon parla di costi crescenti per produrre contenuti e mantenere un’offerta competitiva.

In realtà, il movimento è in linea con il resto del mercato: Netflix, Disney+ e altre piattaforme stanno spingendo verso modelli a più livelli, dove la versione “premium” diventa sempre più separata — e più cara. Prime Video segue lo stesso schema:

prima introduce la pubblicità, poi monetizza la sua rimozione.

E in Italia cosa succede

Al momento, Prime Video Ultra è disponibile solo negli Stati Uniti.

In Italia la situazione è ancora diversa:

Amazon Prime costa circa 4,99 € al mese o 49,90 € l’anno

per togliere la pubblicità si paga un extra (oggi più basso rispetto agli USA)

Ma il precedente è chiaro. Quando un modello funziona negli Stati Uniti, spesso arriva anche in Europa.

E questo lascia intravedere uno scenario possibile:

un aumento simile anche per gli utenti italiani nei prossimi mesi o anni.

Un cambio che pesa più di quanto sembra

La novità non riguarda solo qualche dollaro in più. Segna un passaggio preciso: lo streaming non è più un servizio “tutto incluso”, ma un sistema modulare dove ogni funzione ha un prezzo. Senza pubblicità, con 4K, con più dispositivi: ogni opzione diventa un livello.

E a quel punto la domanda cambia. Non è più “quanto costa Prime Video”, ma quanto si è disposti a pagare per non avere limiti mentre si guarda qualcosa.