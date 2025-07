ASUS Chromebook Plus CX3402: il meglio di Google a -33%

Se sei alla ricerca di un notebook che sappia unire velocità, leggerezza e un prezzo davvero imbattibile, questa è l’occasione che non puoi lasciarti sfuggire. Su Amazon Italia trovi oggi il ASUS Chromebook Plus CX3402 a soli 299 euro invece di 449 euro: uno sconto di ben 150 euro che rende questa proposta una delle più ghiotte nel panorama dei portatili economici.

ASUS Chromebook Plus CX3402: caratteristiche tecniche

In un mercato dove spesso bisogna scegliere tra prestazioni e risparmio, qui hai entrambe le cose: un design raffinato e compatto, con un peso piuma di appena 1,44 kg e uno spessore di soli 1,87 cm, perfetto da infilare in borsa o nello zaino e portare ovunque tu voglia. Se pensavi che un prezzo così contenuto significasse scendere a compromessi, preparati a ricrederti: il ASUS Chromebook Plus CX3402 monta un processore Intel Core i3 di dodicesima generazione, abbinato a 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria UFS, una combinazione che garantisce reattività e fluidità anche nelle giornate più intense tra studio, lavoro e svago.

Il display Full HD da 14 pollici, con risoluzione 1920×1080 pixel e trattamento anti-riflesso, offre immagini nitide e colori vividi in ogni situazione di luce, che tu sia in ufficio, in aula o al bar sotto il sole. Il sistema operativo Chrome OS, sempre aggiornato e con protezione antivirus integrata, ti libera da pensieri e garantisce un’esperienza d’uso snella e sicura.

Ma non finisce qui: l’ASUS Chromebook Plus CX3402 si distingue per il supporto avanzato alle app di produttività Google e ti apre le porte a strumenti creativi di altissimo livello come Adobe Firefly AI, Photoshop e Adobe Express, sfruttando le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare le tue videochiamate e l’editing delle immagini.

La connettività non teme confronti: Wi-Fi 6 per navigare alla massima velocità, Bluetooth 5.0 per collegare dispositivi wireless e una porta HDMI comodissima per espandere il tuo spazio di lavoro su monitor esterni o proiettori. E con una batteria da 50 Wh, puoi dimenticarti il caricabatterie a casa: l’autonomia ti accompagna senza problemi per tutta la giornata, anche quando sei sempre in movimento.

ASUS Chromebook Plus CX3402: lo sconto Amazon

Non lasciarti sfuggire il ASUS Chromebook Plus CX3402: la scelta intelligente che aspettavi per dare una marcia in più al tuo lavoro e al tuo divertimento. Chi acquista questo Chromebook riceve anche 100 GB di spazio su Google One per un anno, ideale per archiviare documenti, foto e progetti senza limiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.