Asus VivoWatch 6 Plus, lo smartwatch che punta sulla salute preventiva

Asus prova a distinguersi nel mercato degli smartwatch con VivoWatch 6 Plus, un modello pensato più per la salute preventiva che per il semplice monitoraggio sportivo.

Presentato al Computex 2026 di Taipei, il nuovo orologio mette al centro sensori, controllo quotidiano dei parametri biometrici e consigli costruiti sui dati raccolti nel tempo. In un settore ormai affollato, dove molti dispositivi puntano su palestra, notifiche e funzioni d’impatto, Asus sceglie una strada più concreta: attenzione a cuore, sonno, stress e recupero, con l’obiettivo di rendere il monitoraggio della salute più continuo e meno occasionale.

ECG, pressione e composizione corporea: cosa misura davvero il nuovo smartwatch

Il nuovo Asus VivoWatch 6 Plus integra sensori ECG e PPG per leggere il ritmo cardiaco e raccogliere dati legati alla salute cardiovascolare direttamente dal polso. Nel pacchetto annunciato rientrano anche il monitoraggio della pressione sanguigna, la misurazione dell’ossigenazione del sangue, il controllo della temperatura cutanea, l’analisi del sonno, il tracciamento dell’attività fisica e la valutazione dello stress.

Asus parla anche di composizione corporea, un terreno già battuto da altri marchi dei wearable, ma ancora molto dipendente dalla qualità dei sensori e dal modo in cui i dati vengono letti. Il punto più delicato resta la pressione: secondo l’azienda, l’orologio può seguirne le tendenze senza bisogno di un bracciale gonfiabile esterno. Non viene però presentato come sostituto degli strumenti clinici. Ed è una precisazione importante, perché nel mondo consumer la distanza tra un’indicazione utile e un dato medico vero e proprio resta ampia, soprattutto quando si parla di valori cardiovascolari.

Il wellness coach con AI: dai dati biometrici ai consigli personalizzati

La funzione su cui Asus insiste di più è il wellness coach con AI, un sistema pensato per leggere i dati raccolti giorno dopo giorno e trasformarli in consigli pratici su sonno, attività fisica, stress e recupero. Secondo l’azienda, il software del VivoWatch 6 Plus non si limita a mostrare numeri isolati, ma prova a riconoscere abitudini e andamenti: una notte andata male, un periodo di stress più lungo del solito, un recupero incompleto dopo l’allenamento. Da qui dovrebbero arrivare indicazioni personalizzate, basate sulle letture biometriche e sui comportamenti dell’utente.

È qui che si gioca buona parte della scommessa. Molti smartwatch raccolgono una massa enorme di dati, ma non sempre aiutano davvero a capirli. Asus prova a infilarsi proprio in quello spazio, a metà strada tra il fitness tracker tradizionale e un assistente personale per la salute preventiva. Anche la batteria segue questa logica: l’azienda parla di più giorni di autonomia con monitoraggio attivo in background, un dettaglio non da poco per chi vuole controllare i parametri anche durante la notte.

La sfida dell’affidabilità: perché il confine con i dispositivi medici resta delicato

Il nodo dell’affidabilità resta centrale, soprattutto per funzioni come ECG e pressione sanguigna. Apple, Samsung, Huawei e altri produttori hanno già investito molto in strumenti di questo tipo, dalla rilevazione del ritmo cardiaco all’analisi del sonno, fino al monitoraggio della composizione corporea. Ma gli smartwatch consumer, per limiti tecnici e regole diverse da mercato a mercato, non possono essere considerati dispositivi medici completi se non quando ottengono certificazioni specifiche.

Asus lo sa e presenta il VivoWatch 6 Plus come un supporto al benessere quotidiano, non come alternativa al medico o agli strumenti professionali. È una distinzione che pesa. La direzione del mercato, però, sembra ormai tracciata: gli orologi intelligenti sono sempre meno semplici schermi per notifiche e sempre più strumenti di osservazione personale della salute. Il successo del nuovo modello dipenderà quindi non solo dalla scheda tecnica, ma dalla precisione delle misurazioni, dalla chiarezza dei consigli e dalla fiducia che gli utenti saranno disposti a dare a un algoritmo da polso.