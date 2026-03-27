Attacco hacker, ora l'obiettivo sono le auto: così resti in trappola senza sapere come uscirne

L’evoluzione tecnologica dei veicoli moderni ha trasformato le automobili in veri e propri data center mobili, ma questa corsa verso la digitalizzazione totale sta aprendo falle di sicurezza imprevedibili.

Se fino a pochi anni fa il timore principale legato ai cyber-attacchi riguardava il furto di dati personali o la clonazione delle chiavi elettroniche, oggi lo scenario è mutato drasticamente: l’obiettivo dei criminali informatici è il controllo fisico del mezzo, capace di trasformare un dispositivo di sicurezza in una trappola d’acciaio e software.

Il punto di rottura più recente riguarda i sistemi Alcolock, dispositivi nati con l’intento lodevole di impedire la guida a chi ha assunto alcol, ma che si sono rivelati vulnerabili a intrusioni esterne.

Attacco hacker alle auto: cosa sta accadendo

Alcuni ricercatori hanno dimostrato come sia possibile bypassare i protocolli di crittografia di questi apparati, non solo per permettere l’avviamento del motore a conducenti in stato di ebbrezza, ma per l’esatto opposto: bloccare l’auto a distanza, impedendo a chiunque di interagire con i comandi principali. In un istante, l’utente si ritrova prigioniero della propria vettura, senza alcuna possibilità manuale di resettare il sistema.

Non si tratta di una vulnerabilità teorica da laboratorio. La complessità del codice che gestisce l’elettronica di bordo (si parla di milioni di righe di istruzioni) rende quasi impossibile una bonifica totale da parte delle case costruttrici. Un dettaglio che spesso sfugge alle analisi tradizionali è la natura dei chip utilizzati: molti dei componenti elettronici che governano le centraline non sono prodotti dai marchi automobilistici, ma acquistati da fornitori terzi operanti in mercati emergenti, dove gli standard di sicurezza informatica possono essere meno rigorosi. In una recente fiera di settore a Stoccarda, è emerso che persino una vite di fissaggio della plancia, se non correttamente isolata elettromagneticamente, potrebbe fungere da involontaria antenna per disturbi di segnale mirati.

C’è un’intuizione che inizia a farsi strada tra i consulenti di cyber-security: il rischio non è più il furto del veicolo, ma il suo sequestro digitale. In un futuro prossimo, non riceveremo una chiamata di riscatto per riavere l’auto sparita dal garage, ma una notifica sul display del cruscotto mentre siamo fermi al semaforo, chiedendo un pagamento in criptovalute per sbloccare le portiere o riattivare i freni.

Il paradosso è che più un’auto è “sicura” secondo i criteri Euro NCAP, più è interconnessa e, di riflesso, esposta. L’integrazione tra smartphone e sistema di infotainment è il cavallo di Troia ideale. Se un’app di terze parti viene compromessa, il malware può viaggiare attraverso il protocollo Bluetooth o Wi-Fi fino a raggiungere il bus di comunicazione della vettura. In questo scenario, il conducente perde ogni potere decisionale. La sensazione di isolamento e impotenza che deriva dal vedere i propri comandi ignorati dal veicolo è un fattore psicologico che i nuovi hacker stanno imparando a sfruttare con cinismo.

Le aziende stanno correndo ai ripari implementando aggiornamenti “over-the-air”, ma la velocità di reazione del crimine organizzato resta superiore. La sicurezza assoluta nell’era dell’auto-connessa sembra essere un miraggio: ogni nuova linea di codice è, potenzialmente, una nuova porta lasciata socchiusa per chi sa come forzarla.