Auricolari Sennheiser a 64,90€, la magia del Black Friday

Ascoltare senza rinunciare al mondo: è questa la promessa dei Sennheiser ACCENTUM Open, ora disponibili a €64,90 invece dei €89,90 di listino in occasione del Black Friday Amazon. Uno sconto che non lascia indifferenti, perché parliamo di auricolari wireless che incarnano una filosofia diversa rispetto alla solita proposta del mercato. Se sei stanco degli in-ear tradizionali che ti isolano completamente, se vuoi mantenere consapevolezza dell’ambiente mentre ascolti musica di qualità, allora questi auricolari rappresentano esattamente quello che stavi cercando. Il design open ear consente un comfort prolungato grazie ai materiali in silicone breathable, permettendoti di indossarli per ore senza fastidio. Con 28 ore di autonomia totale e ricarica wireless nella custodia compatta, sei coperto per qualsiasi situazione. Il tutto pesa appena 38 grammi, un dettaglio che sottolinea quanto siano leggeri e naturali da portare con te ovunque.

Tecnologia e prestazioni al servizio del tuo stile di vita

I dettagli tecnici parlano da soli: Bluetooth 5.3 garantisce connessioni stabili e veloci, il multi-point pairing ti permette di passare da un dispositivo all’altro senza interruzioni, mentre il controllo vocale integrato rende tutto più immediato. La resistenza IPX4 protegge gli auricolari da spruzzi d’acqua, perfetta per chi non vuole rinunciare all’ascolto durante allenamenti leggeri o con il caffè in mano. I controlli touch sono intuitivi e la pausa smart rappresenta un’aggiunta intelligente per chi vuole interagire con l’ambiente senza togliere gli auricolari. La resa acustica è curata da esperti acustici di Sennheiser, brand che da decenni si distingue per la qualità sonora. Puoi utilizzare anche un singolo auricolare quando preferisci, mantenendo la massima flessibilità d’uso.

Un investimento intelligente per l’ascolto consapevole

La proposta di valore degli ACCENTUM Open è cristallina: paghi meno ma ottieni molto di più rispetto a competitor della stessa fascia di prezzo. Sei nel segmento di fascia media dove le scorciatoie sono comuni, eppure qui trovi batteria generosa, design sofisticato, materiali premium e un’esperienza di ascolto pensata per chi non sceglie tra qualità e libertà. Se il tuo stile di vita richiede auricolari che ti permettano di ascoltare musica, podcast o chiamate mantenendo i piedi nel mondo reale, se sei un commuter che vuole sentire le comunicazioni di bordo ma comunque rilassarsi con la tua playlist preferita, allora questo sconto rappresenta un’opportunità rara. Con €25,00 di risparmio immediato rispetto al prezzo consigliato, non è il momento di rimandare la decisione. Gli auricolari open ear sono il futuro dell’ascolto consapevole, e Sennheiser te li propone a un prezzo che difficilmente troverai altrove.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.