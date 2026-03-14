Azzerate le imposte sui carburanti contro il caro petrolio: la decisione di questo GOVERNO deve essere esempio per tutti

Quando il petrolio corre, il primo effetto si vede al distributore, il secondo arriva poco dopo al supermercato, perché il costo del trasporto si infila ovunque, dai camion che riforniscono i negozi fino alla logistica che tiene in piedi la filiera alimentare.

È da qui che parte la scelta di un governo che, davanti al rischio di nuovi rincari, ha deciso di azzerare due imposte federali sul diesel per alleggerire subito il prezzo del carburante e provare a fermare la solita catena che scarica tutto sui cittadini.

La misura non si ferma al taglio fiscale. In parallelo è stato previsto anche un sostegno economico per produttori e importatori di diesel, nel tentativo di contenere l’impatto dell’aumento del greggio prima che si trasformi in una stangata più ampia. Tradotto in termini pratici, l’effetto combinato dei due interventi dovrebbe portare a un calo di oltre 10 centesimi di euro al litro, cioè circa 0,64 real.

Il punto, come spesso accade quando si parla di carburanti, non è soltanto quanto paga chi fa il pieno. Il diesel pesa sul trasporto merci, sugli autobus, sui costi di consegna, sui margini di chi lavora nella distribuzione e, alla fine, sul prezzo finale di molti beni di tutti i giorni. Quando il prezzo sale troppo in fretta, il rischio è che l’aumento si allarghi ben oltre la pompa di benzina.

Solo dopo le prime mosse si capisce meglio il quadro: il Paese che ha deciso questo intervento è il Brasile, dove il governo è intervenuto per smorzare l’impatto del caro petrolio in un momento già delicato per i prezzi interni. Brasilia, oltre a cancellare Pis e Cofins sul diesel, ha inserito queste misure dentro un pacchetto più ampio che punta anche a contrastare speculazioni e aumenti abusivi.

Qui c’è un aspetto che merita attenzione, perché non sempre viene detto con chiarezza. Quando i prezzi internazionali si muovono bruscamente, non tutti gli aumenti che arrivano ai consumatori sono automatici o inevitabili. Una parte può dipendere anche da comportamenti opportunistici, come la ritenzione delle scorte per creare artificialmente scarsità e spingere ancora più in alto i listini. Per questo il governo brasiliano ha annunciato nuovi strumenti di vigilanza, proprio per limitare pratiche considerate dannose per i consumatori.

Impatto per le famiglie e i cittadini

Per le famiglie il tema non riguarda soltanto chi usa l’auto ogni giorno. Un diesel meno caro può aiutare a contenere la pressione sui prezzi di trasporto e distribuzione, quindi anche su alimentari e beni di largo consumo, anche se tra annuncio politico e beneficio reale c’è sempre il passaggio più delicato, quello del mercato. Il taglio delle tasse può arrivare al consumatore in modo pieno, oppure fermarsi in parte lungo la filiera, ed è proprio per questo che il governo ha affiancato alla misura fiscale anche controlli più stretti.

Chi guarda da fuori, soprattutto in Europa, può leggere questa decisione in due modi. Da una parte c’è una scelta molto concreta, che punta a difendere il potere d’acquisto in un momento di tensione internazionale; dall’altra c’è il solito equilibrio difficile tra entrate pubbliche, aiuti alle imprese e tutela dei consumatori. Non è una formula magica e non risolve da sola il problema del caro energia, però rimette al centro una questione semplice che spesso torna a galla quando il petrolio si impenna: se i carburanti trascinano verso l’alto tutto il resto, lasciare che i prezzi corrano senza intervenire finisce quasi sempre per pesare soprattutto su chi ha meno margine.

Fonte: Ansa Notizie