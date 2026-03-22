Benzina a 1 euro: arriva la svolta per gli automobilisti

La benzina costa veramente tantissimi soldi, anche se forse esiste un modo per pagarla veramente poco: scopriamo quale.

La sensazione è quella di un déjà vu. Il prezzo del petrolio che risale, le tensioni nello Stretto di Hormuz che tornano a pesare sulle rotte globali, e alla fine sempre la stessa scena: il tabellone del distributore che cambia cifra, verso l’alto. Lentamente, poi tutto insieme.

E questa volta il rischio è concreto. Se anche solo una parte del traffico nello Stretto dovesse rallentare, il mercato reagirebbe nel giro di giorni. Il petrolio si muove così: nervoso, sensibile, spesso poco prevedibile. E alla pompa si traduce in euro veri, ogni settimana.

Un’alternativa che esiste già (ma non si vede ancora)

Dentro questo scenario si sta infilando una parola che fino a poco tempo fa restava ai margini: E85. Non è una tecnologia futuristica, non è sperimentale. Esiste, si usa già in diversi Paesi europei, e costa meno. Molto meno.

Parliamo di un carburante composto in gran parte da etanolo agricolo, miscelato con benzina. Il prezzo, dove è diffuso, scende sotto gli 0,80 euro al litro. In pratica, quasi la metà rispetto alla benzina tradizionale.

E qui nasce il paradosso: mentre la benzina rischia di tornare verso livelli che pesano sul bilancio familiare, c’è già qualcosa che potrebbe abbassare la spesa. Ma non è ancora davvero arrivato per tutti.

Il risparmio che si sente davvero

Chi percorre 13.000 chilometri l’anno — una media normale per molti italiani — potrebbe risparmiare oltre 700 euro. Se si sale a 20.000 chilometri, si sfiorano i 1.100 euro.

C’è però un dettaglio che spesso passa sotto traccia: l’E85 consuma di più. L’etanolo ha meno energia rispetto alla benzina, quindi il motore “beve” un po’ di più. Ma il prezzo più basso compensa, almeno nei conti finali.

La questione vera: si può usare davvero?

Qui si entra nella parte meno raccontata. Non basta fare rifornimento e via. Serve un adattamento del motore. Molte auto a benzina immatricolate dopo il 2013 possono essere convertite con un kit specifico. Una centralina aggiuntiva che regola l’iniezione, adatta la combustione, evita danni. Senza quella modifica, il rischio c’è: iniettori, valvole, persino il catalizzatore possono soffrire.

Il costo? Tra i 650 e i 1.200 euro. Non poco, ma nemmeno proibitivo, soprattutto se si guida tanto. Il punto è che non tutti lo sanno. E soprattutto, non ovunque è facile trovare l’E85. In alcuni Paesi la rete è capillare. In Italia ancora no, o comunque non abbastanza da farlo diventare una scelta spontanea.

Tra realtà e possibilità

La sensazione è che ci sia una strada già tracciata, ma ancora a metà. Da una parte il mercato tradizionale, legato al petrolio e alle sue tensioni. Dall’altra una soluzione che potrebbe alleggerire il peso per chi guida ogni giorno, ma che resta un po’ nascosta. Nel frattempo, il prezzo della benzina continua a fare il suo lavoro: salire quando meno te lo aspetti.

E allora la domanda resta lì, sospesa. Non tanto se l’E85 possa funzionare — perché in altri Paesi funziona già — ma quanto tempo servirà prima che diventi davvero accessibile anche qui. Perché finché resta un’opzione “possibile”, ma non semplice, la realtà per gli automobilisti cambia poco.