Black Friday Amazon, questo laptop MSI a 150€ in meno è imperdibile

Continua la settimana del Black Friday, e l’offerta su MSI Modern 15 B7M su Amazon è una di quelle occasioni che non si lasciano scappare. Parliamo di un notebook pensato per chi desidera un compagno di lavoro o di studio affidabile, raffinato e pronto a tutto, con uno sconto di ben 150 euro sul prezzo di listino: oggi lo trovi a soli 398,99 euro. Una cifra che, a fronte della scheda tecnica e della qualità costruttiva, suona quasi incredibile. Con un peso piuma di appena 1,75 kg e uno spessore inferiore ai 2 cm, puoi portarlo ovunque senza fatica, sia in università che in ufficio, o magari durante un viaggio di lavoro. Il design Classic Black, elegante e senza tempo, si sposa con una scocca solida e sottile, capace di resistere agli imprevisti quotidiani grazie alla certificazione MIL-STD-810G. Ma ciò che colpisce davvero è il perfetto equilibrio tra portabilità e prestazioni, una combinazione rara in questa fascia di prezzo.

MSI Modern 15 B7M: Prestazioni su cui contare

Il cuore pulsante di MSI Modern 15 B7M è il processore AMD Ryzen 5 7430U, affiancato da 16GB di RAM e un SSD da 512GB, per una reattività che ti farà dimenticare le attese e ti permetterà di lavorare in multitasking senza alcun rallentamento. La grafica integrata AMD Radeon garantisce una gestione fluida di applicazioni d’ufficio, navigazione web, streaming e persino editing leggero o gaming occasionale. Il display da 15,6 pollici Full HD a 60Hz restituisce immagini nitide e dettagliate, ideale per chi passa molte ore davanti allo schermo. La tastiera full-size retroilluminata, con corsa da 1,5 mm, assicura una digitazione confortevole anche in ambienti poco illuminati, mentre il touchpad maggiorato e la cerniera Flip-n-Share, che permette l’apertura fino a 180°, rendono il notebook estremamente versatile, perfetto per condividere idee durante riunioni o sessioni di studio di gruppo. La connettività è completa: Wi-Fi 6E per connessioni ultraveloci, Bluetooth, porta Ethernet, USB-A, USB-C, HDMI e lettore microSD, tutto ciò che serve per essere subito operativi con Windows 11 Home già installato.

Un investimento intelligente, oggi più che mai

Scegliere MSI Modern 15 B7M significa investire in un notebook che unisce praticità e prestazioni, con la tranquillità di una garanzia ufficiale MSI di 2 anni valida in Italia. Certo, la memoria RAM non è espandibile e la batteria da 39,3 Wh offre un’autonomia nella media, ma sono compromessi che pesano davvero solo per chi cerca una macchina da editing video professionale o gaming intensivo. Per studenti universitari, lavoratori in mobilità, professionisti che gestiscono documenti, videoconferenze e attività creative leggere, questo portatile rappresenta una soluzione concreta, robusta e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Non lasciarti sfuggire questa promozione: MSI Modern 15 B7M è la scelta giusta per chi vuole distinguersi, puntando su affidabilità, eleganza e una dotazione tecnica che, a questo prezzo, è difficile trovare altrove. Approfitta subito dell’offerta e regalati un portatile che ti accompagna ovunque, senza compromessi. (442 parole)

