BlackView MP60, sconto maxi per un computer dalle dimensioni mini

Nell’era della piena maturazione della rivoluzione digitale, dove l’efficienza e la compattezza sono sempre più ricercate per molti motivi, i mini PC emergono come soluzioni tecnologiche all’avanguardia. BlackView MP60 è una delle ultime interpretazioni che il gruppo ha proposto per questo tipo di device, mettendo insieme quanto necessario per offrire un prodotto valido e compatto, conveniente e accessibile, ideale per molti contesti d’uso – e in grado di stupire quando messo al lavoro.

Non bisogna superficialmente lasciarsi ingannare dalle dimensioni ridotte, anzi: questi dispositivi sono veri e propri computer in miniatura, capaci di svolgere le stesse funzioni di un desktop tradizionale, ma con un ingombro minimale e un consumo energetico estremamente contenuto. Sono ideali, pertanto, per chi cerca una postazione di lavoro discreta, un centro multimediale per il salotto, lo sviluppo di una centrale operativa low-cost o semplicemente un PC efficiente senza sacrificare spazio prezioso (addirittura, possono essere installati dietro il monitor e scomparire completamente alla vista). La loro versatilità li rende perfetti per l’ufficio, lo studio o l’intrattenimento domestico, offrendo prestazioni sorprendenti in un formato tascabile.

Blackview MP60: potenza e discrezione in un solo dispositivo

Blackview MP60 è un mini PC che incarna perfettamente la filosofia del “piccolo ma potente”. Con le sue dimensioni di appena 12,8 x 12,8 x 5,2 centimetri e un peso di soli 390 grammi, è progettato per scomparire sulla scrivania o dietro un monitor, grazie anche alla compatibilità con il montaggio VESA che con un paio di viti lo va a dislocare dove l’ingombro viene totalmente annullato. Nonostante la sua compattezza, il cuore pulsante dell’MP60 è un processore Intel Twin Lake N150, che garantisce reattività e fluidità nelle operazioni quotidiane, dalla navigazione web alla gestione di documenti, fino alla riproduzione di contenuti multimediali in 4K, supportando un sistema operativo Windows 11 Pro per far girare tutte le più comuni applicazioni per il lavoro o l’intrattenimento.

La configurazione in offerta prevede 8GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe da 512GB (espandibile fino a 2TB) che assicurano avvii rapidi e una valida gestione del multitasking. La connettività è un altro punto di forza dell’MP60, che offre due porte HDMI per collegare due monitor contemporaneamente (con definizione fino a 4096×2160 pixel), quattro porte USB 3.0 per tutte le tue periferiche, una porta Gigabit Ethernet per una connessione internet stabile e veloce, e il Wi-Fi dual band per una navigazione senza fili performante.

Insomma, il Blackview MP60 è la dimostrazione che non serve un “gigante” per avere un computer completo e affidabile. Blackview su questo aspetto non gioca al compromesso e porta avanti la promessa: “Negli ultimi 10 anni, Blackview ha servito oltre 10.000.000 di utenti in tutto il mondo. Ogni dispositivo viene sottoposto a test professionali prima della spedizione, garantendone le condizioni perfette al momento della consegna”.

E pensare che tutto ciò sta chiuso in appena 390 grammi di tecnologia, per un ingombro di appena 24,8×19,5x7cm. Una piccola scatoletta, insomma, per un grande potenziale.

