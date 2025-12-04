Bose SoundLink Micro 2ª Gen a 99,95€, occasione imperdibile

Questa è un’occasione che non capita tutti i giorni: il Bose SoundLink Micro (2ª Gen) scende a €99,95 dai canonici €129,95, regalandoti uno sconto del 23% che si traduce in un risparmio secco di €30. Non è uno di quegli sconti al 5% che lascia indifferenti: qui parliamo di cifre concrete che rendono questo diffusore compatto davvero irresistibile. Se stai cercando qualità audio senza compromessi durante le tue avventure estive, questa è la soluzione che fa per te. Le dimensioni ultra ridotte—appena 10,4 x 10,4 x 4,3 centimetri—e il peso piuma di 330 grammi lo rendono il compagno ideale per spiaggia, montagna o gite fuori porta. Aggiungi la certificazione IP67 contro acqua e polvere, e avrai uno speaker praticamente indistruttibile, costruito per resistere agli impatti e alla corrosione come solo Bose sa fare.

Prestazioni che vanno oltre il formato

Ciò che sorprende davvero è l’autonomia raddoppiata rispetto alla generazione precedente: fino a 12 ore di riproduzione continua. La connettività Bluetooth con portata di circa 9 metri garantisce libertà di movimento senza interruzioni fastidiose, mentre la cinghia in dotazione facilita il trasporto in qualsiasi situazione. Non è solo questione di praticità: l’app proprietaria offre controlli avanzati come l’equalizzazione manuale sui bassi, medi e alti, permettendoti di personalizzare il suono secondo le tue preferenze. Vuoi ancora di più? Puoi associare due unità per configurazioni stereo o attivare la Party mode, trasformando il tuo speaker in un vero sistema audio multistanza.

L’offerta che stavi aspettando

Al prezzo scontato, il rapporto qualità-prezzo del Bose SoundLink Micro (2ª Gen) è semplicemente imbattibile nel segmento dei diffusori portatili. Certo, il mercato è ricco di alternative e qualcuno potrebbe proporti soluzioni con bassi ancora più marcati o prezzi leggermente inferiori, ma difficilmente troverai la combinazione di solidità costruttiva, autonomia estesa e affidabilità del marchio Bose a questa cifra. Il pacchetto completo include il dispositivo con cavo USB-C verso USB-A per le ricariche veloci. La disponibilità è confermata su Amazon.it con data indicativa del 25 agosto 2025, e ricorda che hai sempre i canonici 30 giorni di reso per verificare personalmente la qualità. Non rimandare: occasioni come questa spariscono velocemente dai carrelli degli acquirenti consapevoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.