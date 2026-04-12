Cambia il limite di velocità in autostrada per risparmiare sul carburante: alternativa al taglio delle accise

Il dibattito è entrato nelle case degli automobilisti quasi all’improvviso, tra rincari alla pompa e ipotesi che sembravano lontane e invece oggi tornano concrete.

Non è una questione di sicurezza stradale né di ideologia ambientale. L’idea di abbassare il limite in autostrada da 130 a 120 km/h nasce da una pressione molto più immediata: la crisi energetica globale.

Le tensioni internazionali, in particolare nel Medio Oriente e nello snodo strategico dello Stretto di Hormuz, stanno riducendo le forniture e facendo salire i prezzi di petrolio e gas fino al 70%.

In questo scenario, la Commissione europea e l’Agenzia Internazionale dell’Energia hanno iniziato a spingere su misure semplici e immediate, capaci di incidere subito sui consumi. Tra queste, proprio la riduzione della velocità.

Non si tratta, almeno per ora, di un obbligo. È una raccomandazione, ma di quelle che spesso anticipano decisioni più concrete.

Perché 10 km/h in meno fanno la differenza

Ridurre la velocità può sembrare un dettaglio marginale. In realtà, è uno degli interventi più rapidi per abbattere i consumi.

Secondo le stime internazionali, abbassare il limite di appena 10 km/h può portare a un taglio dei consumi di carburante fino al 6% su scala nazionale.

Il motivo è semplice: a velocità più basse il motore lavora in modo più efficiente, soprattutto nei lunghi tratti autostradali.

E il tempo perso? È minimo. Parliamo di pochi minuti su viaggi lunghi, a fronte di un risparmio che, moltiplicato per milioni di automobilisti, diventa significativo.

Parallelamente, i governi stanno cercando di contenere il caro carburante con il taglio delle accise su benzina e diesel.

In Italia, lo sconto introdotto nei mesi scorsi è stato prorogato più volte, ma resta una misura temporanea.

Il problema è che queste riduzioni funzionano solo nel breve periodo. Non cambiano i consumi e, soprattutto, non incidono sulla dipendenza energetica.

Secondo gli esperti dell’energia, il taglio delle accise rischia di diventare una sorta di tampone costoso, che aiuta tutti allo stesso modo senza distinguere tra chi ne ha davvero bisogno e chi no.

Da qui l’idea di affiancare — o sostituire — queste misure con interventi più strutturali.

Europa divisa, ma la direzione è chiara

Non tutti i Paesi sono sulla stessa linea. Alcuni governi frenano, altri osservano. Ma il segnale è evidente: l’Europa sta cercando di ridurre rapidamente il consumo di petrolio, anche intervenendo sulle abitudini quotidiane.

In diversi Stati, tra cui Spagna e Portogallo, il limite a 120 km/h è già realtà. In altri, come i Paesi Bassi, si è andati anche oltre, con limiti più bassi in determinate fasce orarie.

L’Italia, con i suoi 130 km/h, resta tra i Paesi più “veloci”. Ma proprio per questo potrebbe essere tra quelli più esposti a un eventuale cambiamento.

Cosa cambia davvero per chi guida

Per chi usa l’auto ogni giorno, la questione non è teorica. Significa fare i conti con carburante più caro, possibili nuove regole e un modo diverso di guidare.

Andare a 120 invece che a 130 km/h non cambia la vita, ma cambia il consumo. E, in una fase in cui i prezzi oscillano e le forniture non sono garantite, ogni litro risparmiato diventa parte di un equilibrio più grande.

Il punto è che questa non sembra una misura temporanea. Anche se la crisi si attenuasse, il tema della dipendenza energetica resterebbe aperto. E allora quella che oggi appare come una soluzione d’emergenza potrebbe trasformarsi in una nuova normalità, lenta ma costante, sulle autostrade europee.