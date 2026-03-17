Carta d'identità elettronica, impossibile prenotare? Con questo trucco online trovi sempre spazio (io l'ho fatta subito)

La carta d’identità elettronica (CIE) rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione della burocrazia italiana.

Sebbene molti la considerino uno strumento comodissimo e versatile, prenotare un appuntamento per richiederla non è sempre una passeggiata. I tempi di attesa possono essere lunghissimi, e in alcune città la situazione è talmente critica da far sembrare l’impresa un miraggio. Ma non tutto è perduto: c’è un trucco che può risolvere il problema e permetterti di ottenere il tanto agognato appuntamento senza dover affrontare il calvario delle lunghe attese.

Lungi dal voler fare il tifo per la burocrazia digitale italiana, che lascia ancora spazio a numerosi miglioramenti, la realtà quotidiana di chi prova a prenotare un appuntamento online per la CIE è di una frustrazione rara. Infatti, molti utenti si trovano di fronte a un muro: il sistema di prenotazione è intasato, la disponibilità di slot è limitata, e tutto ciò che resta da fare è cercare disperatamente un momento utile nel caos degli appuntamenti. Il tutto mentre il sito web dell’agenzia incaricata sembra rispondere a singhiozzo.

Come trovare sempre posto per la CIE

C’è un trucco che potrebbe fare la differenza. Una soluzione meno ovvia, ma che funziona molto più spesso di quanto ci si aspetti, è quella di agire in orari non convenzionali. Ad esempio, chi tenta di prenotare alle prime ore del mattino, quando la maggior parte degli utenti non sta ancora cercando di accedere al portale, può avere più fortuna. Gli appuntamenti vengono resettati a mezzanotte, ma a volte il sistema non aggiorna la disponibilità in tempo reale durante le ore di punta. Chi tenta il colpo di mano nelle prime ore del giorno si trova a fare il salto di qualità, con una disponibilità di slot che può sembrare quasi “segreta”.

Non è solo una questione di tempistiche: c’è anche una componente geografica che può rivelarsi utile. Se la tua città è un centro affollato di richieste, prova a spostarti in un comune vicino, meno affollato. Molti utenti non considerano questa opzione, e finisce che prenotano solo nei centri principali. Ma chi sa cercare bene può trovarsi una finestra di opportunità anche nei piccoli comuni. La carta d’identità elettronica potrebbe non essere immediatamente disponibile a Milano o Roma, ma magari in un paese vicino sì.

La digitalizzazione dei servizi ha fatto passi da gigante, ma la CIE, in particolare, rimane un tema caldo, tanto da generare discussioni in continuazione. Secondo alcune fonti, come la guida proposta su Fiscoetasse, la CIE è ormai una valida alternativa al tradizionale SPID, eppure, per accedervi in tempi brevi, non basta semplicemente “fare clic” su un sito. Ci vogliono tempo, astuzia e una buona dose di pazienza.

È importante anche considerare come la CIE non sia solo un documento di identità, ma una vera e propria chiave digitale per accedere a vari servizi della pubblica amministrazione. Con la CIE, infatti, è possibile firmare documenti, fare autenticazioni su piattaforme pubbliche e molto altro. Questo significa che chi la ottiene si trova in mano un vero e proprio strumento di accesso a una serie di vantaggi digitali. La carta d’identità elettronica non è solo una questione di identità personale, ma anche di accesso alla modernità.

Purtroppo, però, la realtà è che molti utenti, complice la difficoltà di prenotazione, rinunciano. In alcuni casi, la burocrazia tradizionale sembra regnare sovrana: sportelli chiusi, sistemi che vanno in tilt, e una fatica incredibile per ottenere un servizio che dovrebbe essere semplice e immediato. Questo scenario potrebbe sembrare uno scenario “da fine dei tempi”, ma è molto più comune di quanto pensiamo.

In ogni caso, non disperare: anche se i tempi di attesa possono sembrare infiniti e la possibilità di prenotare un appuntamento sembrare un miraggio, con il giusto trucco online puoi trovare facilmente uno spazio libero. Prova a seguire questi consigli e potresti scoprire che, con una buona dose di pazienza e un pizzico di lungimiranza, la tua carta d’identità elettronica è più vicina di quanto immagini.