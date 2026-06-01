Il Buono Fruttifero che dura solo 6 mesi ma ti offre liquidità immediata

Sei mesi di durata, possibilità di uscire in qualunque momento, e un meccanismo di reinvestimento automatico che può prolungare l’orizzonte fino a vent’anni se l’investitore lo desidera. Il “Buono per un Buono 6 mesi” emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane è uno strumento di risparmio postale con caratteristiche meno banali di quanto il nome suggerisca.

Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo è dell’1,25%, nelle condizioni in vigore dal 16 dicembre 2025. Gli interessi vengono riconosciuti esclusivamente a scadenza, alla fine dei sei mesi: chi rimborsa prima non riceve nulla oltre al capitale nominale. Questo è il punto critico del prodotto. La flessibilità di rimborso esiste, ma ha un costo implicito: ogni giorno di anticipo rispetto alla scadenza semestrale azzera la maturazione degli interessi di quel periodo.

Il buono di Poste che dura 6 mesi

Il taglio minimo di sottoscrizione è 500 euro, incrementabile di 50 euro e multipli. Il rimborso parziale è ammesso per importi minimi di 50 euro, purché il residuo non scenda sotto la soglia dei 500 euro. Questo dettaglio — spesso trascurato — significa che il prodotto non è pienamente flessibile fino all’ultimo euro: c’è una soglia minima da mantenere, e chi vuole liquidare tutto deve farlo integralmente.

A scadenza, il meccanismo funziona in modo che merita attenzione: gli interessi maturati vengono accreditati sul conto di regolamento, mentre il solo capitale viene automaticamente reinvestito in un nuovo Buono della stessa tipologia, alle condizioni economiche vigenti in quel momento. Il reinvestimento automatico opera per un massimo di 40 volte dalla prima scadenza — quaranta semestri consecutivi, ovvero vent’anni di rinnovi automatici senza che l’investitore debba fare nulla. Un orizzonte temporale che per un prodotto presentato come “breve periodo” è tutt’altro che scontato.

Il dato fiscale: gli interessi sono soggetti a tassazione agevolata al 12,50%, come per tutti i Buoni Fruttiferi Postali. Nessuna imposta di successione. Esenzione dall’imposta di bollo per importi di rimborso complessivi non superiori a 5.000 euro — sopra quella soglia l’imposta si applica pro tempore.

L’osservazione contro-intuitiva riguarda proprio il reinvestimento automatico. Un prodotto pensato per il risparmio a breve termine può trasformarsi, senza che l’investitore intervenga attivamente, in un impegno ventennale a tasso variabile. Le condizioni economiche al momento di ogni rinnovo sono quelle vigenti in quel semestre, non quelle della sottoscrizione originale. Chi si dimentica di monitorarlo si ritrova con rendimenti che possono salire o scendere rispetto all’1,25% attuale, senza averlo deciso consapevolmente.

Zero costi di sottoscrizione, gestione e rimborso, al netto degli oneri fiscali. L’acquisto è disponibile online per chi ha un Libretto Smart abilitato ai servizi dispositivi, oppure allo sportello con documento d’identità e codice fiscale.

I Buoni dematerializzati non sono soggetti a prescrizione, a differenza di quelli cartacei: alla scadenza l’importo viene accreditato automaticamente sul conto di regolamento. Chi invece possiede ancora un Buono cartaceo deve sapere che i diritti di rimborso si prescrivono dieci anni dopo la scadenza — e che quella finestra, per alcuni vecchi titoli, potrebbe essere già prossima.