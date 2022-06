Cashback 100% su Netflix e Spotify

Può una carta di debito ricaricabile essere abbinata ai servizi tipici di un wallet per criptovalute? La risposta è sì, visto lo straordinario servizio proposto da Crypto.com Visa.

Stiamo parlando di una carta collegata a Crypto.com, piattaforma legata alla compravendita di criptovalute, in grado di abbinare questi due mondi così vicini.

Attraverso Crypto.com Visa infatti, è possibile pagare beni e servizi in euro, sterline o utilizzando le valute digitali presenti sul wallet di Crypto.com. Il tutto con costi più che contenuti e nessuna spesa aggiuntiva legata alle operazioni effettuate all’estero.

A testimonianza del valore di questa piattaforma, basti pensare che la stessa è stata sponsor ufficiale della Coppa Italia 2021 e ha sviluppato anche una partnership con la F1.

Se già quanto detto finora rende alquanto interessante la carta prepagata, va poi detto che la stessa offre dei vantaggi a livello di cashback a dir poco sorprendenti.

Netflix e Spotify con il 100% di Cashback? Con Crypto.com Visa è possibile

Alla prova pratica, Crypto.com Visa si dimostra come utilissima per chi viaggia molto. Al di là della già citata assenza di commissioni per operazioni estere, spicca l’accesso gratuito alle lounge che fanno parte del sistema LoungeKey. Sotto questo punto di vista poi, lo sconto del 10% rispetto a servizi come Airbnb ed Expedia confermano quanto appena detto.

Anche chi non viaggia però, può trovare in Crypto.com Visa un servizio in grado di offrire vantaggi concreti. Per esempio il cashback del 100% rispetto agli abbonamenti di Spotify e di Netflix rappresentano un’attrattiva alquanto interessante per i fruitori della carta.

Il rimborso riguarda solo le sottoscrizioni base dei suddetti servizi e viene erogato attraverso token CRO. Questa valuta rappresenta la valuta ufficiale del servizio Crypto.com, con la successiva possibilità di usare questa altcoin in diversi contesti.

Infine, la richiesta gratuita di Crypto.com Visa rende questa carta ancora più interessante e soprattutto alla portata di tutti.