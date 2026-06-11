Il guadagno dei nuovi buoni fruttiferi delle Poste è super: perché bisogna acquistarli ora

Nel giugno 2026, diversi titoli risultano particolarmente vantaggiosi, combinando rendimenti interessanti e flessibilità nella durata degli investimenti. Sia chi desidera soluzioni a breve termine sia chi punta a una crescita più lunga del capitale trova prodotti adatti alle proprie esigenze.

Buoni postali per tutte le esigenze

Tra le tipologie più interessanti del momento troviamo i buoni dedicati ai minori, che offrono i rendimenti più elevati per investimenti a lungo termine. Possono essere sottoscritti fino ai 16 anni e mezzo del minore e maturano interessi progressivi fino al compimento della maggiore età. Questi titoli rappresentano una scelta strategica per chi desidera combinare risparmio e crescita finanziaria dei figli, garantendo un ritorno costante nel tempo.

I buoni ordinari, invece, si confermano un pilastro del risparmio postale, disponibili fino a 20 anni. Pur consentendo il rimborso anticipato, gli interessi vengono conteggiati a partire dal primo anno. Questo strumento si presta sia a investitori che cercano sicurezza sia a chi desidera una gestione semplice e trasparente del proprio capitale. Con tassi progressivi annui lordi, i buoni ordinari permettono di accumulare interessi significativi senza costi aggiuntivi.

I buoni Rinnova 3×4 con premio offrono una durata di 12 anni e premiano chi ha già investito in precedenti buoni o Depositi Supersmart. Con rendimenti annui crescenti e un premio a scadenza, sono ideali per chi punta a un rendimento più strutturato senza rinunciare alla sicurezza. Anche il Buono per buono 6 mesi rappresenta una soluzione immediata e flessibile: perfetto per chi desidera un investimento breve ma con un rendimento annuo lordo dell’1,25%, facilmente reinvestibile.

Chi preferisce un periodo intermedio può orientarsi sul buono 4 anni Plus, con rendimento annuo lordo dell’1,50% e possibilità di rimborso anticipato, combinando flessibilità e affidabilità. Infine, il Buono Rinnova Prima è pensato per chi possiede già un titolo in scadenza, offrendo un rendimento annuo lordo interessante per un periodo di 4 anni.

Perché conviene acquistare ora

Grazie ai tassi aggiornati e alla varietà di opzioni disponibili, i buoni fruttiferi postali di giugno 2026 rappresentano un’opportunità concreta per chi vuole far crescere il proprio capitale in sicurezza. La combinazione tra assenza di costi, garanzia statale e rendimenti competitivi rende questi titoli particolarmente appetibili rispetto ad altre forme di investimento a basso rischio. Investire nei buoni fruttiferi significa quindi coniugare tranquillità, accessibilità e un ritorno certo sul lungo periodo, rendendo il risparmio davvero conveniente.