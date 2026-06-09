ISEE fino a € 35.000: il Caf spiega quali bonus si possono richiedere quest’anno

Conoscere le soglie di reddito e i requisiti per i bonus permette a famiglie e cittadini di non perdere opportunità fondamentali, dai sostegni per le bollette agli incentivi per l’istruzione o l’infanzia. Per redditi fino a 35.000 euro, le possibilità sono diverse e variano in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità specifiche.

Bonus principali con ISEE inferiore a 35.000 euro

Assegno unico per figli a carico

Questo sostegno economico mensile è destinato a famiglie con figli fino a 21 anni e varia in base all’ISEE e al numero di figli. Con ISEE sotto i 35.000 euro, l’importo parte da circa 95 euro e può superare i 200 euro per le fasce più basse.

L’assegno unico sostituisce varie precedenti agevolazioni familiari ed è erogato dall’INPS su richiesta.

Bonus bollette

Il bonus sociale per energia elettrica, gas e acqua riduce le spese per le famiglie con ISEE fino a 9.796 euro (fino a 20.000 euro per nuclei con 4 figli). Il risparmio può superare i 150 euro per il gas e raggiungere 204 euro per l’elettricità. La TARI beneficia di riduzioni fino al 25% per chi rientra nelle soglie di reddito indicate. Per ISEE fino a 25.000 euro è previsto un contributo aggiuntivo fino a 60 euro sulla bolletta della luce.

Bonus asilo nido e nuovi nati

Il bonus asilo nido può arrivare fino a 3.000 euro annui per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro, con importi ridotti per fasce di reddito superiori. Il bonus nuovi nati garantisce un contributo una tantum di 1.000 euro per genitori con ISEE fino a 40.000 euro.

Bonus libri scolastici

Riservato agli studenti delle scuole superiori, il sostegno permette l’acquisto di libri cartacei, ebook e materiali didattici digitali. È accessibile a famiglie con ISEE fino a 30.000 euro e finanziato dai Comuni con un fondo di 20 milioni di euro.

Bonus psicologo

Per sedute di psicoterapia presso specialisti convenzionati, il rimborso varia in base all’ISEE: fino a 1.500 euro per redditi sotto 15.000 euro, 1.000 euro fino a 30.000 euro, e 500 euro fino a 50.000 euro.

Altri sostegni

Tra le altre agevolazioni rientrano: il bonus anziani per over 80 non autosufficienti, il social bonus per ridurre i costi di linea telefonica e internet, la carta acquisti per over 65 o famiglie con bambini sotto i 3 anni (80 euro ogni due mesi), e la Carta Dedicata a Te, un contributo da 500 euro per famiglie con almeno tre componenti e ISEE fino a 15.000 euro.

Per beneficiare dei bonus è fondamentale presentare l’ISEE nei tempi corretti. Ad esempio, per il bonus bollette 2026, l’ISEE va inviato entro i primi mesi dell’anno, preferibilmente entro gennaio o febbraio, per evitare di perdere mesi di agevolazioni. È importante anche avere chiari i documenti richiesti e l’anno di riferimento della giacenza media.

Con un ISEE fino a 35.000 euro, nel 2026 si può accedere a un ampio ventaglio di bonus e agevolazioni che coprono spese energetiche, educative e sociali, offrendo un sostegno concreto a famiglie e persone in condizioni economiche medio-basse. Pianificare correttamente la presentazione dell’ISEE è fondamentale per non perdere opportunità disponibili.