ChatGPT sfida Google con il nuovo supporto per lo shopping

ChatGPT fa il suo ingresso nel mondo dello shopping, lanciando una sfida diretta a Google. Con una nuova funzionalità che consente di cercare, confrontare e acquistare prodotti direttamente durante una conversazione con l’assistente basato su intelligenza artificiale, OpenAI punta a rivoluzionare il settore delle ricerche online e degli acquisti digitali.

Questa innovazione permette agli utenti di ottenere consigli personalizzati su prodotti di moda, bellezza ed elettronica di consumo, offrendo la possibilità di confrontare caratteristiche e prezzi in tempo reale. Inoltre, è possibile accedere direttamente ai siti dei rivenditori senza intermediari, garantendo un’esperienza di acquisto fluida e immediata. Un aspetto particolarmente interessante è che i risultati visualizzati non sono sponsorizzati, ma derivano da ricerche indipendenti effettuate sul web, come dichiarato dalla società.

Il tempismo di questo annuncio non sembra casuale. Arriva infatti in un momento in cui Google si trova sotto pressione legale negli Stati Uniti, con accuse di pratiche monopolistiche. La mossa di OpenAI sembra voler sfruttare questa situazione di vulnerabilità del gigante di Mountain View. Non a caso, un dirigente dell’azienda ha persino ipotizzato l’acquisizione di Chrome qualora Google fosse costretta a cederlo, aprendo scenari di competizione ancora più intensi.

La portata di questa nuova funzionalità è stata evidenziata da OpenAI attraverso il proprio account su X (ex Twitter), dove ha comunicato che la ricerca è diventata una delle caratteristiche più popolari e in rapida crescita. Solo nell’ultima settimana, sono state effettuate oltre 1 miliardo di ricerche web utilizzando questa funzione. Questo dato sottolinea l’adozione impressionante da parte degli utenti e il potenziale trasformativo di questa tecnologia.

Nonostante il potenziale commerciale dell’iniziativa, OpenAI ha chiarito che attualmente non riceve commissioni sugli acquisti effettuati tramite la piattaforma. L’azienda sembra concentrarsi maggiormente sull’esperienza utente e sull’ampliamento delle capacità del chatbot, piuttosto che su un’immediata monetizzazione del servizio. Questa strategia evidenzia l’obiettivo di trasformare ChatGPT da semplice generatore di testi a piattaforma multifunzionale, integrata nella vita quotidiana degli utenti.

La mossa rappresenta una minaccia significativa per Google, che sta cercando di rispondere a questa sfida potenziando il proprio assistente Gemini. Quest’ultimo mira a offrire funzionalità di personalizzazione avanzate per mantenere la propria posizione dominante nel mercato delle ricerche e dei servizi basati su intelligenza artificiale. Tuttavia, la competizione tra i due colossi tecnologici potrebbe tradursi in un vantaggio per gli utenti finali, che avranno accesso a strumenti sempre più sofisticati e in grado di semplificare attività quotidiane come lo shopping online.

Questa evoluzione tecnologica non riguarda solo il settore degli acquisti, ma riflette una tendenza più ampia verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale in diversi aspetti della vita quotidiana. Con la possibilità di ottenere consigli su prodotti di moda, bellezza ed elettronica di consumo, ChatGPT si propone come uno strumento versatile e indispensabile per gli utenti moderni.

Mentre la rivalità tra OpenAI e Google si intensifica, il panorama tecnologico continua a evolversi rapidamente. La capacità di adattarsi a queste trasformazioni sarà cruciale per le aziende del settore, ma anche per gli utenti, che potranno beneficiare di soluzioni sempre più avanzate e personalizzate. L’innovazione portata da ChatGPT rappresenta solo l’inizio di una nuova era nel modo in cui interagiamo con la tecnologia per soddisfare le nostre esigenze quotidiane.