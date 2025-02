ChatGPT su WhatsApp: nuove funzionalità multimodali

Le immagini valgono più di mille parole, ma cosa accade quando ChatGPT può comprenderle tutte su WhatsApp? Grazie a un nuovo aggiornamento, l’esperienza dell’utente raggiunge un livello superiore, offrendo la possibilità di analizzare immagini e interpretare messaggi vocali. Questa innovazione è stata introdotta da OpenAI, ampliando le funzionalità del chatbot sulla popolare app di messaggistica e rendendo l’interazione più naturale e completa attraverso contenuti multimediali.

Dal mese di dicembre, il servizio si è evoluto, trasformando l’assistente virtuale in un interprete visivo capace di analizzare fotografie inviate da smartphone o computer. Inoltre, il sistema è ora in grado di elaborare richieste vocali, pur rispondendo esclusivamente in formato testuale. Questo aggiornamento apre nuove opportunità di comunicazione e utilizzo.

Le applicazioni pratiche sono molteplici e sorprendenti: dall’identificazione di piante e oggetti alla traduzione istantanea di testi fotografati, fino alla possibilità di ricevere consigli culinari basati su una foto degli ingredienti disponibili. Questa versatilità consolida il ruolo di ChatGPT come strumento essenziale nella vita quotidiana.

L’accesso alle nuove funzionalità è disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di account posseduto (Plus, Free o Pro). Negli Stati Uniti, l’esperienza si amplia ulteriormente, consentendo conversazioni dirette con l’IA tramite chiamate telefoniche dedicate.

Questa evoluzione rappresenta un punto di svolta nell’accessibilità dell’intelligenza artificiale, portando tecnologie avanzate nelle mani di milioni di utenti attraverso una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate al mondo. OpenAI conferma così il suo impegno nel rendere l’IA sempre più integrata nella comunicazione quotidiana, evidenziando il potenziale della sua natura multimodale.