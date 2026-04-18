Che fine ha fatto Nero dopo l’era dei CD: il software simbolo della masterizzazione esiste ancora

Per chi usava il PC nei primi anni Duemila, Nero era molto più di un semplice programma: era quasi un passaggio obbligato per creare CD musicali, copiare dischi e salvare file, in un’epoca in cui la masterizzazione faceva parte della vita digitale di tutti i giorni.

Il nome Nero Burning ROM è rimasto legato a un periodo preciso, quello delle compilation fatte in casa, dei DVD pieni di foto e video, dei backup su disco e dei computer con masterizzatore integrato. In quegli anni, il software era diventato un riferimento per chi voleva fare qualcosa in più rispetto agli strumenti già presenti in Windows, con un approccio più completo e più flessibile.

Poi però il mondo è cambiato. La musica è passata dai CD ai file digitali, poi dallo scaricamento allo streaming. I programmi non si sono più installati da disco ma da Internet, mentre i portatili hanno iniziato a perdere il lettore ottico fino a farlo quasi sparire del tutto. A quel punto sembrava inevitabile che anche Nero fosse destinato a diventare un ricordo di un’altra fase dell’informatica domestica.

Da protagonista assoluto a software di nicchia

In realtà Nero non è sparito. Ha semplicemente cambiato posizione. Da programma popolarissimo per milioni di utenti è diventato un prodotto più specialistico, rivolto a chi continua a usare supporti fisici o ha bisogno di strumenti di backup, copia e archiviazione su disco. È una trasformazione meno vistosa, ma sufficiente per permettere al marchio di restare sul mercato anche quando i masterizzatori interni sono quasi usciti di scena.

Una parte della sua sopravvivenza passa proprio dai lettori esterni USB, che oggi rappresentano il modo più comune per usare ancora CD, DVD e in alcuni casi Blu-ray su PC moderni. In questo contesto, Nero ha mantenuto un ruolo concreto: non più software onnipresente, ma compagno naturale di chi compra un’unità ottica esterna per recuperare vecchi archivi, digitalizzare musica o creare copie di sicurezza.

Nero oggi tra masterizzazione, backup e strumenti aggiuntivi

Il cuore del prodotto resta quello di sempre: masterizzare, copiare, estrarre contenuti dai dischi e proteggere i dati. Ma intorno a queste funzioni l’azienda ha costruito nel tempo una suite molto più ampia, con strumenti che guardano al backup, alla gestione dei file multimediali e, più di recente, anche a funzioni legate all’intelligenza artificiale per foto e video.

È proprio qui che il marchio mostra il suo doppio volto attuale. Da una parte c’è il Nero che molti ricordano, ancora focalizzato su dischi, formati audio e archiviazione. Dall’altra c’è un’azienda che prova a restare rilevante in un mercato software molto cambiato, aggiungendo strumenti nuovi e cercando spazio anche fuori dalla sola masterizzazione. Non sempre questo allargamento rende il prodotto più chiaro, ma racconta bene il tentativo di non restare fermo a un passato ormai concluso.

Perché Nero non è del tutto fuori tempo

A prima vista potrebbe sembrare un software rimasto senza un vero motivo per esistere. Eppure qualche spazio continua ad averlo. C’è chi usa ancora i dischi per conservare copie fisiche, chi vuole recuperare raccolte musicali, chi ha archivi costruiti anni fa e non vuole lasciarli inutilizzati, e chi preferisce un supporto separato dal cloud per alcuni backup. In questi casi, Nero mantiene un senso pratico che va oltre la nostalgia.

Il punto è che non sarà mai più il programma di massa che era nei primi anni Duemila. Quel tempo è finito insieme all’epoca dei masterizzatori integrati ovunque. Ma la sua storia dice qualcosa di interessante: anche quando una tecnologia smette di stare al centro della scena, non sempre scompare del tutto. A volte si restringe, cambia pubblico, si adatta e continua a vivere in una forma più piccola, ma ancora riconoscibile.