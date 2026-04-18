Chiamate da numeri sconosciuti: molte persone non conoscono ancora un trucco per gestirle

Le chiamate indesiderate arrivano sempre nel momento sbagliato, interrompono riunioni, pause e perfino momenti di concentrazione.

E mentre le notifiche continuano a comparire sullo schermo, molti utenti non sanno che una funzione già presente nello smartphone può trasformarsi in una barriera silenziosa contro questo tipo di disturbo.

L’inoltro di chiamata è una funzione storica dei telefoni cellulari, spesso ignorata finché non diventa davvero necessaria. Nasce con uno scopo preciso: non perdere comunicazioni importanti quando il telefono è spento, occupato o fuori copertura. In questi casi, la chiamata viene automaticamente deviata verso un altro numero o verso la segreteria.

Ma negli ultimi tempi, questa stessa funzione viene utilizzata in modo diverso, quasi come un filtro radicale contro le telefonate spam. L’idea è semplice: invece di ricevere la chiamata, la si devia verso un numero che non risponde o non esiste. Il risultato è immediato. Il telefono resta in silenzio, mentre chi chiama percepisce la linea occupata o irraggiungibile e spesso rinuncia.

Come funziona davvero nella pratica

Attivare questa opzione è più semplice di quanto sembri, anche se cambia leggermente da dispositivo a dispositivo.

Sugli smartphone Android, come quelli prodotti da Samsung, l’impostazione si trova all’interno dell’app Telefono. Basta entrare nelle impostazioni avanzate e selezionare la voce relativa all’inoltro, scegliendo l’opzione “inoltra sempre”. A quel punto si inserisce un numero di destinazione.

Sui dispositivi Apple, il percorso passa dalle impostazioni di sistema: sezione Telefono, poi inoltro chiamata, quindi attivazione manuale e inserimento del numero verso cui deviare tutte le chiamate.

Il punto chiave è proprio quel numero. Alcuni utenti scelgono un numero inesistente o non attivo: così ogni chiamata viene automaticamente “respinta” senza mai arrivare allo smartphone.

Il vantaggio è evidente: niente squilli, niente vibrazioni, nessuna interruzione. Una sorta di modalità silenziosa estrema che agisce direttamente a monte della chiamata.

Ma c’è un aspetto da non sottovalutare. Questo sistema non distingue tra chiamate importanti e indesiderate. Tutto viene deviato. Un contatto di lavoro, un familiare o una comunicazione urgente subiscono lo stesso trattamento delle chiamate spam.

Per questo motivo, l’utilizzo di questa strategia va limitato a momenti specifici: quando si ha bisogno di totale concentrazione o quando si vuole semplicemente staccare per qualche ora.

Perché non si possono filtrare solo alcuni numeri

Molti si chiedono perché non sia possibile applicare questo meccanismo solo a determinati numeri. La risposta sta nel funzionamento stesso della rete telefonica.

L’inoltro di chiamata non è gestito direttamente dal telefono, ma dall’operatore. Questo significa che può applicare solo regole generali, come deviare tutte le chiamate o quelle in determinate condizioni. Non esiste, almeno in questa modalità, una selezione mirata.

Per bloccare singoli numeri, bisogna usare le funzioni integrate dello smartphone: blacklist, silenziamento dei numeri sconosciuti o modalità di concentrazione che consentono di ricevere solo le chiamate dai contatti salvati.

Un piccolo strumento che cambia il rapporto con il telefono

In un contesto in cui le chiamate indesiderate sono sempre più frequenti, anche una funzione semplice può diventare un modo per riprendere il controllo. Non elimina il problema alla radice, ma lo sposta fuori dal proprio spazio personale.

E forse è proprio questo il punto: non rispondere sempre, non essere sempre raggiungibili, scegliere quando il telefono deve restare in silenzio. Anche se, alla fine, basta un’impostazione nascosta per cambiare tutto.