Chrome in incognito non ti rende invisibile: cosa vede ancora il provider

La modalità in incognito di Chrome è utile, ma non rende invisibili online e non impedisce al provider di sapere quali siti vengono visitati.

È uno degli equivoci più diffusi sulla privacy digitale: molti utenti la attivano pensando di navigare in modo anonimo, mentre in realtà Chrome limita soprattutto le tracce salvate sul dispositivo e non cancella ciò che passa dalla rete.

Quando si apre una finestra in incognito, il browser non conserva la cronologia locale, elimina i cookie della sessione alla chiusura e non salva i dati inseriti nei moduli. Questo può essere comodo su un computer condiviso, perché chi userà dopo lo stesso PC o telefono non troverà facilmente la sessione appena conclusa. Ma la navigazione resta visibile, almeno in parte, a siti visitati, amministratori della rete e provider internet.

Cosa nasconde davvero la modalità in incognito

Il punto da capire è la differenza tra privacy locale e privacy online. La prima riguarda ciò che resta sul dispositivo: cronologia, cookie temporanei, ricerche salvate, accessi automatici. In questo la modalità in incognito è utile, soprattutto se si usa un computer non personale o si vuole evitare che una sessione influenzi suggerimenti e login successivi. Non è però uno strumento pensato per mascherare indirizzo IP, traffico di rete o identità digitale.

Il provider può comunque vedere che un dispositivo si collega a determinati domini, anche se non sempre può leggere il contenuto preciso delle pagine grazie alla cifratura HTTPS. Anche una rete aziendale, scolastica o pubblica può applicare controlli e registrare connessioni. Per questo usare Chrome in incognito sul Wi-Fi dell’ufficio non significa sottrarsi al monitoraggio: cambia ciò che viene salvato nel browser, non ciò che attraversa l’infrastruttura di rete o i server esterni.

Cosa serve se si vuole più privacy

Per ridurre la visibilità verso il provider entrano in gioco strumenti diversi. Una VPN affidabile può nascondere al provider i siti visitati direttamente, spostando però la fiducia sul servizio VPN scelto. Il DNS over HTTPS può rendere meno esposte alcune richieste DNS, mentre browser più orientati alla privacy e motori di ricerca meno traccianti possono limitare parte della profilazione. Nessuna soluzione, però, offre una invisibilità totale o elimina ogni forma di tracciamento.

La modalità in incognito resta quindi utile, ma va usata per lo scopo giusto. Serve a non lasciare facilmente tracce sul dispositivo, non a diventare anonimi su internet. Per chi vuole più protezione servono abitudini più consapevoli: controllare permessi, cookie, estensioni, account collegati e strumenti di rete. Il primo passo, però, è smettere di considerare l’incognito come uno scudo completo: è solo una finestra più pulita dentro Chrome, non una vera modalità invisibile.