Chrome protegge meglio la posizione: ora puoi non dire ai siti dove sei davvero

Chrome su Android introduce una nuova opzione che permette di condividere con i siti web solo la posizione approssimativa, invece di quella precisa.

È una novità piccola ma molto concreta per la privacy quotidiana, perché molti servizi online chiedono la posizione anche quando non hanno davvero bisogno di sapere il punto esatto in cui si trova l’utente. Con questa modifica, chi naviga da smartphone potrà decidere meglio quante informazioni concedere ogni volta che un sito richiede l’accesso alla localizzazione.

La funzione arriva su Chrome per Android e porta nel browser una logica già familiare a molti utenti del sistema operativo di Google. Da tempo Android permette di scegliere, per le app, tra posizione precisa e approssimativa. Ora lo stesso principio viene applicato anche ai siti visitati dal browser, riducendo il divario tra le autorizzazioni concesse alle app installate e quelle date alle pagine web.

Quando basta una posizione approssimativa

In molti casi un sito non ha bisogno della posizione precisa. Per mostrare il meteo della zona, suggerire notizie locali, trovare un negozio vicino o adattare alcuni risultati di ricerca, può bastare sapere l’area generale in cui si trova l’utente. Condividere il punto esatto, invece, può essere eccessivo, soprattutto se il servizio non deve guidare fino a un indirizzo specifico o calcolare un percorso dettagliato.

La nuova impostazione permette quindi di usare servizi basati sulla localizzazione senza consegnare automaticamente dati troppo dettagliati. È un equilibrio utile: l’utente mantiene alcune funzioni comode, ma limita la quantità di informazioni personali condivise con i siti. Per chi usa spesso Chrome da smartphone, può diventare una di quelle opzioni da attivare quasi sempre, lasciando la posizione precisa solo ai servizi che la richiedono davvero.

Come cambia il controllo per l’utente

Quando un sito chiede l’accesso alla posizione, Chrome può offrire una scelta più chiara tra livello approssimativo e preciso. In questo modo l’autorizzazione non è più un semplice sì o no, ma diventa più graduata. È un dettaglio importante, perché molte persone concedono permessi senza fermarsi troppo a pensarci, soprattutto quando vogliono solo completare rapidamente una ricerca o usare una funzione del sito.

Questa novità non impedisce ai siti di funzionare, ma li obbliga a ricevere meno dati quando la precisione non è necessaria. Naturalmente, ci saranno casi in cui la posizione esatta resta utile: mappe, navigazione, consegne, ride sharing o servizi di emergenza hanno bisogno di un’indicazione più accurata. Ma per molte pagine web comuni, una stima geografica può essere più che sufficiente.

Una scelta semplice, ma importante per la privacy

La localizzazione è uno dei dati più delicati che uno smartphone può condividere. Sapere dove si trova una persona può rivelare abitudini, spostamenti, luoghi frequentati e routine quotidiane. Per questo una funzione come la posizione approssimativa non va letta come un dettaglio tecnico, ma come un modo più prudente di usare il web da mobile.

La novità non rende Chrome improvvisamente anonimo e non sostituisce una gestione attenta dei permessi. Resta importante controllare quali siti hanno accesso alla posizione e revocare le autorizzazioni non necessarie. Però aggiunge un livello di scelta che prima mancava nella navigazione web su Android, e rende più semplice dire: il servizio può sapere la zona in cui si trova l’utente, ma non il punto esatto.

Per Google, questa mossa va nella direzione di un browser più coerente con le impostazioni moderne di Android. Per gli utenti, invece, il vantaggio è molto pratico: meno dati precisi condivisi per errore, più controllo sui permessi e una navigazione leggermente più sicura. Non è una funzione spettacolare, ma è una di quelle modifiche che possono migliorare davvero l’uso quotidiano dello smartphone.