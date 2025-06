CHUWI AuBox 8745: il Mini PC low cost per creator e gamer è arrivato in Italia

CHUWI, marchio cinese ormai ben noto per i suoi ottimi laptop, continua la sua espansione nel mercato europeo, portando nel vecchio continente, e quindi anche in Italia, il Mini PC AuBox 8745. Come spesso accade per i prodotti di CHUWI, anche l’AuBox 8745 si distingue per un ottimo rapporto tra prezzo e caratteristiche tecniche, tanto è vero che non è un azzardo definirlo un PC economico ad alte prestazioni.

CHUWI AuBox 8745: scheda tecnica

CHUWI AuBox 8745 è un Mini PC veramente mini, con dimensioni davvero contenute: 154x152x45 mm e un peso di 740 grammi. In pratica è un po’ più largo, ma anche un po’ più basso, di un Mac mini e pesa praticamente uguale.

Sotto la scocca, in alluminio, c’è un processore AMD Ryzen 7 8745HS, con architettura Zen 4, costruito con tecnologia a 4 nm. Gli 8 core, 16 thread, la frequenza operativa massima di 4,9 GHz e la grafica integrata Radeon 780M ci dicono già molto delle prestazioni che questo chip può sviluppare. Per capire di cosa stiamo parlando: l’AMD Ryzen 7 8745HS si comporta nei benchamark più o meno come un Apple M2.

Nel CHUWI AuBox 8745 questo chip è affiancato da 16 GB di RAM DDR5 a 5600 Mhz e 512 GB di spazio di archiviazione su SSD PCIe, quindi non ci sono colli di bottiglia evidenti che potrebbero strozzare le prestazioni del chip. Anche perché il Mini PC di CHUWI è dotato di un efficiente sistema di dissipazione attiva, con ventola che pesca l’aria dal fondo e la spinge fuori attraverso due feritoie laterali.

Molto interessante la scelta delle connessioni: il CHUWI AuBox 8745 ha due porte LAN a 2,5 Gbps, WiFi 6, Bluetooth 5.1, una porta USB-C 4, una porta USB-C 3.2 Gen 2, due porte USB-A 2.0, due porte USB-A 3.2 Gen 2, una DisplayPort 1.4, una HDMI 2.1 e la presa per il jack audio da 3,5 mm.

Con questa ricchissima dotazione il CHUWI AuBox 8745 può pilotare fino a quattro schermi 4K a 120/144 Hz e, comunque, gli restano ancora quattro porte USB libere, di cui ben due sono USB 3.2 Gen 2 ad alta velocità.

La capacità di pilotare quattro schermi 4K contemporaneamente non è casuale, perché grazie alla CPU potente e alla ricca dotazione di memoria questo Mini PC può essere usato non solo per la produttività generale, ma anche per l’editing video di base e il gaming di medio livello (la GPU ha l’accelerazione hardware del ray tracing).

In più, il CHUWI AuBox 8745 è anche abbastanza espandibile: la RAM può essere portata a 32 64 GB, mentre per aumentare lo spazio di archiviazione ci sono ben due slot M.2 2280 PCIe 4.0, che accettano SSD fino a 1 TB ciascuno.

Un Mini PC adatto a tutto

CHUWI AuBox 8745 ha un design estremamente sobrio, con il solo pulsante di accensione visibile sul frontale e le porte divise tra un fianco e il retro (sull’altro fianco ci sono le prese di aerazione).

Non sfigura su nessuna scrivania, nemmeno in salotto se lo si vuole usare come server multimediale al servizio di tutte le Smart TV e degli altri dispositivi connessi della casa, anche alla luce del fatto che l’AuBox viene venduto con una staffa VESA in confezione, per agganciarlo al retro di un monitor o di una TV.

Con questo utilizzo esclusivo, però, il CHUWI AuBox 8745 sarebbe decisamente sprecato perché la sua potenza verrebbe usata forse al 10% massimo. Il computer esce di fabbrica con Windows 11 Pro preinstallato e questo lo rende adatto anche all’utente più “smanettone”, ma il target per il quale questo computer è più adatto, probabilmente, è quello dei creator e dei gamer con un budget limitato, che cercano una macchina abbastanza potente da sopportare un carico di lavoro o gioco medio.

CHUWI AuBox 8745: quanto costa

Anche per l’AuBox 8745 CHUWI ha scelto un prezzo estremamente aggressivo: 520 euro di listino, che diventano 440 euro con la promo di lancio per l’Europa e scendono ancora a 378 euro acquistando il device sullo store ufficiale di CHUWI con il coupon BLAZEMEDIAAUBOXA dedicato ai nostri lettori. A questo prezzo, il CHUWI AuBox 8745 ha ben pochi rivali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.