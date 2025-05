CHUWI lancia GameBook: laptop Gaming con Ryzen 9 e RTX 5070 Ti

CHUWI alza il tiro e presenta il suo primo laptop da gaming di fascia alta: CHUWI GameBook, un concentrato di potenza e innovazione progettato per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti, ma anche dei content creator e dei professionisti alla ricerca di un hardware di livello desktop in un formato portatile.

Scheda tecnica e Prestazioni da fuoriclasse

Al cuore del CHUWI GameBook troviamo il nuovissimo AMD Ryzen 9 9955HX, un processore con architettura Zen 5 dotato di 16 core e 32 thread, frequenza turbo fino a 5.4GHz e ben 64MB di cache L3. Annunciato al CES 2025, è una delle CPU mobile più potenti mai realizzate, capace di gestire senza sforzo titoli AAA, multitasking avanzato e produzione multimediale ad alto livello.

CHUWI abbina questa CPU top di gamma alla NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, dotata di 12GB di VRAM GDDR7 e tecnologia DLSS 4. Basata sull’architettura Blackwell RTX, supporta ray tracing completo e raggiunge performance straordinarie: fino a 191 FPS a 1440p e 149 FPS in 4K nei titoli più pesanti come Cyberpunk 2077 o Alan Wake 2.

Il GameBook è equipaggiato con un display WQXGA da 16 pollici (2560×1600), refresh rate a 300Hz, copertura colore 100% sRGB e luminosità di 500 nit. L’aspect ratio 16:10 offre più spazio verticale, perfetto sia per il gioco competitivo sia per attività creative come il photo editing o il montaggio video.

Nessun compromesso nemmeno su RAM e archiviazione: troviamo 32GB di DDR5 a 5600MHz (espandibili a 64GB) e un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1TB, con slot dual M.2 2280, uno dei quali compatibile con PCIe 5.0 per aggiornamenti futuri.

La gestione termica è affidata a un sistema avanzato con doppia ventola e tre heat pipe, abbinato a una batteria da 77,77Wh compatibile con ricarica rapida USB-C PD a 140W. Incluso anche un alimentatore da 250W per garantire la massima potenza durante le sessioni più intense.

Design e Connettività

Il design è curato nei minimi dettagli: tastiera full-size con retroilluminazione RGB per tasto, touchpad ampio e webcam IR da 2MP con otturatore fisico per la privacy. Un laptop pensato per il comfort, la sicurezza e l’uso prolungato.

Il GameBook offre tutto ciò che serve a livello di connessioni: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Ethernet 2.5Gb, porte USB-A 3.2 Gen 1, USB-C (PD 100W e 140W), HDMI 2.1, Mini DisplayPort e molto altro. È pronto per essere il centro operativo di ogni postazione, domestica o professionale.

Completa l’esperienza il sistema operativo Windows 11 Pro, per sfruttare al massimo tutte le potenzialità hardware, che tu stia giocando, editando o gestendo progetti complessi.

Prezzo e Disponibilità

La data ufficiale di lancio non è ancora stata annunciata, ma il prezzo sarà compreso tra i 2.300€ e i 2.500€. Per aggiornamenti e dettagli tecnici visita la pagina ufficiale del CHUWI GameBook.

