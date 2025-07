Chuwi lancia GameBook: Ryzen 9, 32Gb di RAM e RTX 5070Ti a PREZZO FOLLE (Codice Sconto)

Il brand cinese Chuwi, noto per i suoi dispositivi dall’eccellente rapporto qualità-prezzo, entra nel mondo del gaming ad alte prestazioni con il lancio ufficiale del nuovo Chuwi GameBook in Europa. Un laptop da gioco che punta a rivoluzionare il mercato grazie a specifiche tecniche di altissimo livello. Con il codice sconto esclusivo BLAZEMEDIAGAMEBOOKA si sblocca uno sconto fuori dal comune.

Potenza assoluta con AMD Ryzen 9 9955HX e GPU RTX 5070 Ti

Cuore pulsante del GameBook è il processore AMD Ryzen 9 9955HX, basato su architettura Zen 5. Si tratta di un chip a 16 core e 32 thread, con una frequenza di boost fino a 5,4 GHz e una cache L3 da 64 MB, pensato per affrontare senza compromessi i giochi AAA, il multitasking spinto e anche la creazione di contenuti professionali.

A supportarlo c’è una GPU di fascia alta: la nuova NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop, dotata di 12 GB di VRAM GDDR7, architettura Blackwell RTX, supporto al ray tracing, DLSS 4 e Multi Frame Generation. Il risultato? Prestazioni elevate con 191 FPS a 1440p e 149 FPS a 4K, per un’esperienza visiva ultra fluida anche nei titoli più esigenti.

Il GameBook integra un display IPS da 16 pollici, risoluzione 2.5K WQXGA (2560×1600), frequenza di aggiornamento 300Hz, copertura 100% sRGB e luminosità di 500 nit. Il formato 16:10 migliora la produttività e rende ogni sessione di gioco o lavoro più coinvolgente e nitida.

La configurazione di base prevede 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz, espandibili fino a 64 GB, e un SSD PCIe 4.0 NVMe da 1 TB. Sono presenti due slot M.2 2280, di cui uno compatibile con PCIe 5.0, per futuri upgrade.

Sul fronte della dissipazione, troviamo un sistema di raffreddamento avanzato con doppia ventola e tre heat pipe, pensato per mantenere temperature sotto controllo anche durante lunghe sessioni di gioco. Il tutto alimentato da una batteria da 77,77 Wh, con supporto alla ricarica rapida USB-C PD a 140W e caricatore da 250W incluso.

Non manca una tastiera full-size retroilluminata RGB, un ampio touchpad e una webcam IR da 2 MP con otturatore fisico per la privacy. Il tutto in un design che strizza l’occhio al pubblico gamer senza eccessi vistosi.

Disponibilità e promozioni

Il Chuwi GameBook è già disponibile per l’acquisto tramite lo store europeo del brand ad un prezzo di listino di 2.300€. Utilizzando il codice BLAZEMEDIAGAMEBOOKA, è possibile acquistarlo al prezzo lancio di 1.930€.

In collaborazione con Chuwi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.