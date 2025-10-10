CMF by Nothing Buds Pro 2 in offerta: qualità premium e ANC a un prezzo sorprendente

Scopri l'offerta sui CMF by Nothing Buds Pro 2: ANC 50 dB, LDAC Hi-Res, audio spaziale HRTF, 6 microfoni e smart selector. Prezzo promozionale €44,95 su Amazon.it.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 10 ott 2025
Oggi su Amazon Italia puoi portarti a casa i CMF by Nothing Buds Pro 2 a soli 44,95 euro invece di 64,95 euro. Si tratta di una proposta pensata per chi non vuole scendere a compromessi tra qualità e prezzo: il segmento delle true wireless di fascia media si arricchisce di un’opportunità che strizza l’occhio a chi cerca prestazioni premium senza spendere una fortuna. Immagina di poter contare su una cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB – un valore che, solitamente, si incontra solo su dispositivi di ben altra fascia di prezzo – e di godere di un’esperienza d’ascolto Hi-Res grazie al supporto LDAC, il tutto con una batteria che promette fino a 43 ore complessive di autonomia. Un mix di caratteristiche che trasforma i CMF by Nothing Buds Pro 2 in un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Funzionalità smart e audio da cinema

Non è solo il prezzo a far brillare questi auricolari: la vera marcia in più arriva dall’innovativo smart selector, un sistema di controllo rotante e premibile che permette di gestire in modo intuitivo volume, riproduzione, modalità di riduzione del rumore e persino l’integrazione con assistenti vocali come ChatGPT. Questa funzione, solitamente riservata a modelli ben più costosi, rende ogni interazione immediata e personalizzabile. Sul fronte audio, la combinazione di audio spaziale basato su modello HRTF e supporto LDAC ti regala un’esperienza immersiva che trasforma ogni ascolto in una piccola parentesi cinematografica, perfetta per chi vuole lasciarsi trasportare dalla musica o da un podcast senza compromessi. E quando si tratta di chiamate, la presenza di ben sei microfoni HD con Clear Voice Technology 2.0 e Wind Noise Reduction 2.0 assicura conversazioni sempre chiare, anche nelle situazioni più difficili, come in strada o in ambienti rumorosi.

44,95 64,95€ -31%
Autonomia e praticità imbattibili

Ogni auricolare integra una batteria da 60 mAh, capace di garantire fino a 10 ore di riproduzione continua con una sola carica, mentre la custodia di ricarica porta l’autonomia complessiva a 43 ore: un dato che ti permette di dimenticare il caricabatterie anche nei viaggi più lunghi o nelle giornate fuori casa. Con dimensioni compatte (5,33 x 2,3 x 5,33 cm) e un peso totale di appena 55,3 grammi, i CMF by Nothing Buds Pro 2 sono pensati per accompagnarti ovunque senza ingombro. Se stai cercando auricolari che offrano tecnologie avanzate, grande autonomia e un’esperienza d’uso superiore a un prezzo che non teme confronti, questa offerta rappresenta il punto di svolta che aspettavi. Approfitta subito della promozione e scopri il piacere di ascoltare la tua musica preferita con uno stile e una qualità che non hanno rivali nella stessa fascia di prezzo.

